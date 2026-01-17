Vorteilswelt
ÄHA SCHAU SCHAU

Die Chippendales auf der Althofner Faschingsbühne

Kärnten
17.01.2026 14:00
Die Gardemädels begeistern mit neuen Choreografien und dem traditionellen Marsch.
(Bild: Faschingsgilde Althofen)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit viel Humor startet der Fasching in Althofen am kommenden Samstag in die Saison und verspricht mit einem Potpourri an Pointen für Highlights am Laufband. 

0 Kommentare

Aufgeregt sind wir immer“, schmunzelt Carsten Passiel, Präsident der Althofner Faschingsgilde. Kein Wunder, denn derzeit wird im Team nahezu jeden Abend fleißig geprobt. Der große Moment steht kurz bevor: Morgen feiert die Faschingssitzung im Kulturhaus Althofen um 19.59 Uhr ihre große Premiere.

Neue Gesichter und arrivierte Darsteller
Die Besucher dürfen sich auf ein rundum gelungenes, humorvolles Programm freuen. In insgesamt 13 Nummern werden sowohl Themen aus der Weltpolitik als auch regionale Begebenheiten pointiert präsentiert.

Neben bewährten Darstellern wie der Tschentsche mit seiner Henriette stehen heuer auch drei neue Gesichter auf der Bühne. Auch die Garde sorgt in diesem Jahr für frischen Schwung und wird mit dynamischen Tanzeinlagen das Publikum begeistern.

Für ein Pointenfeuer- werk werden der beliebte Tschentsche mit seiner Henriette sorgen.
(Bild: Faschingsgilde Althofen)

Großer Faschingsumzug am Valentinstag
„Die Mädchen proben bereits seit dem vergangenen Sommer, und die Akteure arbeiten seit November daran, dem Publikum wieder eine Pointe nach der anderen zu liefern“, so der Präsident. Einen besonderen Höhepunkt verrät Passiel bereits vorab: „Die Besucher dürfen sich auf die Althofner Chippendales freuen – das wird definitiv ein Highlight. 

Auch außerhalb des Kulturhauses wird der Fasching gefeiert: Am 14. Februar um 13 Uhr zieht ein großer Umzug durch Althofen – Aftershow-Party inklusive. Weitere Sitzungen am 23. und 24. Jänner, Karten unter: 0664 9334 0192 (ab 19 Uhr) 

