Das Urteil: Freispruch, Applaus und Bla Bla!

Wie kann man das „Sterben der Innenstadt auf die nächste Ebene heben“? – Im Stadtsenat kommt die Idee für einen VIP-Friedensforst am Neuen Platz in Klagenfurt auf; unter dem Motto: Wenn Witwen unter Platanen wanen... Die Grablichter würden die Weihnachtsbeleuchtung ersetzen, der Christkindlmarkt könnte schon zu Allerheiligen eröffnet werden.