Das Urteil: Freispruch, Applaus und Bla Bla!

Pikante Fälle aus Politik und Gesellschaft verhandeln die Stadtrichter zu Clagenfurth vor dem 53. Stadtgerücht. Die Pointen mildern die Schuld der Angeklagten – lauter Freisprüche!
Auf Fragen, die die Welt beschäftigen, finden die Stadtrichter lachtränentreibende Antworten: Was wurde aus Willi, Maja und Puck, der Stubenfliege? „Alltagsgeschichten“ mit „Moderatorin“ Hans Repnig geben Einblicke in den Werdegang der Kinderstars, lassen Herrn Willi (Burggraf Willi Noll), den Kellner in einer letztklassigen Kneipe, vom Scheitern bei den Salzburger Festspielen erzählen. Auch die Bühnenkarriere von Maja (Wolfi Handler) hat einen Knick erlitten...
Wie leben Polit- und Wirtschaftspromis in Haft? In „Knast-Melancholien“ bekommen Benko (Janno Wieltschnig) und Grasser (Matthias Wurzer) Besuch von Kurz, Wöginger und Orasch, denn „im Knast trifft sich das Gfrast“ – natürlich herrlich Arien schmetternd. „Froscherl“ Reinhard Blaschitz versucht, seine Gäste hinter Gittern zu behalten.
Mein Großcousin, das Glühwürmchen, hat eine halbe Viagra g‘nommen und arbeitet seitdem als Stehlampe.
Herr Willi, einst Kinderstar an der Seite von Biene Maja – dargestellt von Burggraf Willi Noll
Wie kann man das „Sterben der Innenstadt auf die nächste Ebene heben“? – Im Stadtsenat kommt die Idee für einen VIP-Friedensforst am Neuen Platz in Klagenfurt auf; unter dem Motto: Wenn Witwen unter Platanen wanen... Die Grablichter würden die Weihnachtsbeleuchtung ersetzen, der Christkindlmarkt könnte schon zu Allerheiligen eröffnet werden.
Aus Kikeritzpotschn/Kikaricpočn meldet sich da Birgamasta von Rosntol (Willi Noll): Er plant eine Talsperre, stellt Amtshilfe für Celovec in Aussicht und empfängt hohen Besuch von Präsident Trump, der jedoch das Karawankenterpentin nicht genießen will.
„Grenzlandchor“
Der „Kernölprinz“ bringt zwei Steirer (Arno Mitterbacher und Andreas Schimpl) mit der flotten Koralmbahn nach Klagenfurt auf Brautschau. Das Kärntner Empfangskomitee: Wolfi Handler, Gottlieb A. Kowatsch, Jürgen Thurner – mit Liedern und Bandltanz. Wie in Kärnten Leben und Liebe funktionieren, besingen Matthias Wurzer und Reinhard Blaschitz in „Lei losn, lei losn!“.
Eine Kinokarte wollen er (S. E. Gottlieb A. Kowatsch) und sie (Aspirant Niklas Opitz) online kaufen – und erleben im Internet durch Telefonstimme und KI bei Aspirant Patrick Jochum eine Odyssee.
„Die Postizei – dein Freund und Helfer“ bringt Robert Seebacher ins Schwitzen, hat der Postamtsleiter und Postenkommandant in Personalunion doch zwei Schreibtische, zwei Kapperln.... und viel Arbeit.
„Mit ohne eigenem Text“
Als „Akteure mit ohne eigenem Text“ werden Adi Rasperger und Hans Repnig im Programmheft angekündigt, zaubern die beiden doch seit Jahren wortlos, dafür herrlich patschert und durchschaubar in ihrer großen Show.
Seewatch am Wörthersee: Bademeister Hans Schaunig hat eine Filmcrew zu Besuch – und viele Fragen...
Abheben können die Schöffen mit den Piloten Andreas Rauchenberger und Siegfried Torta, während im Running Gag „Schneewittchen“ Aspirant Harald Dullnig sowie die Probanden Walter Malle und Markus Sylle vom Gschnas den Heimweg suchen und Bühnenerfahrung sammeln.
23 Fälle kommen vor Gerücht – teils mit Tanz der Kata Mackh Dance Company, teils mit Musik der Motion Men Combo um Christian Opitz, teils mit Gesang der Stadtrichter – immer mit Spielfreude, spitzer Ironie, köstlichem Humor, wofür neben den Stadtrichtern, Aspiranten und Probanden auch Spielleiter Harald Janesch und Regisseur Heiner Zaucher verantwortlich zeichnen.
Nur noch wenige Restkarten
Wer allerdings als Schöffe bei dieser Gerüchtsverhandlung in der Messearena herzlich lachen will, muss viel Glück haben: Es gibt nur noch sehr wenige Restkarten; und zwar bei Gruber Reisen am Walther-von-der-Vogelweide-Platz 3 in Klagenfurt.
