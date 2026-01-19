Ausgerechnet erfahrene Alpinisten trotzten Warnung

Ausgerechnet erfahrene Alpinisten, die über den Alpenverein einen Ausbildungskurs zum Skitouren-Führer machten, wurden am Samstag von der Lawine im Großarltal erfasst: Von sieben Wintersportlern starben vier. Dabei waren sie vorbereitet, gut ausgerüstet.
Der „schwarze Samstag“ hat fünf Menschenleben auf den Salzburger Bergen gekostet: Vier Personen einer vom Alpenverein geführten Tour fanden im Großarltal den Lawinen-Tod, eine Frau (58) verlor ihr Leben auf der Schmugglerscharte im Gasteinertal. Nur wenige Kilometer Luftlinie trennen die Lawinen-Unglücke. Es gingen auch noch weitere ab, bei denen niemand verschüttet wurde.
„Alles erfahrene Tourengeher“
Während die Ermittlungen laufen, stellt sich die Frage: Wie kann es sein, dass selbst erfahrene Alpinisten trotz expliziter Warnungen solche gefährlichen Ski-Touren machen? „Das Warum können wir nicht beantworten“, sagt Jörg Randl vom Alpenverein. „Es waren alles erfahrene Tourengeher. Man hat sich am Vorabend mit der Tour und den Bedingungen auseinandergesetzt und Entscheidungen getroffen. Das Ziel war ja nicht, einen Gipfel zu erreichen, sondern die Ausbildung.“ Die ausgebildete Bergführerin habe „mit Sicherheit umsichtig“ gehandelt. Es gäbe sehr viele Faktoren, die zu so einem Unglück führen. „Wir vom Alpenverein müssen das auch für uns sitzen lassen und Erkenntnisse daraus ziehen.“
Zwischen 120 und 150 Meter breit und 250 Meter lang sei die Lawine gewesen, schätzt Randl, der vor Ort war. Als es passierte, war „die Gruppe im unteren Bereich des Hanges“.
Organisiert hatte den Ausbildungskurs – in dem es ausgerechnet um Lawinenkunde und Risikoeinschätzung ging – die Akademie des Alpenvereins, der Salzburger Landesverband war nicht involviert. Tief bestürzt zeigte sich Peter Kraus, Salzburg-Chef des Alpenvereins: „Es bleibt immer ein Restrisiko.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.