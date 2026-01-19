Ausgerechnet erfahrene Alpinisten trotzten Warnung

„Alles erfahrene Tourengeher“

Während die Ermittlungen laufen, stellt sich die Frage: Wie kann es sein, dass selbst erfahrene Alpinisten trotz expliziter Warnungen solche gefährlichen Ski-Touren machen? „Das Warum können wir nicht beantworten“, sagt Jörg Randl vom Alpenverein. „Es waren alles erfahrene Tourengeher. Man hat sich am Vorabend mit der Tour und den Bedingungen auseinandergesetzt und Entscheidungen getroffen. Das Ziel war ja nicht, einen Gipfel zu erreichen, sondern die Ausbildung.“ Die ausgebildete Bergführerin habe „mit Sicherheit umsichtig“ gehandelt. Es gäbe sehr viele Faktoren, die zu so einem Unglück führen. „Wir vom Alpenverein müssen das auch für uns sitzen lassen und Erkenntnisse daraus ziehen.“