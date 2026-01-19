Europas Brass-Champions kommen nach Linz

Bereits zum zweiten Mal in Linz

Linz richtet bereits zum zweiten Mal dieses große Event aus, 2010 war die Landeshauptstadt das erste Mal Gastgeber. Die European Brass Band Championships 2026 sind auch die Feuertaufe für das Zusammenrücken von Land OÖ und Stadt Linz, wir haben darüber berichtet. Das Land berappt rund 360.000 Euro, die Stadt stellt das Brucknerhaus und Plätze zur Verfügung.