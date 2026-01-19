Vorteilswelt
April 2026

Europas Brass-Champions kommen nach Linz

Oberösterreich
19.01.2026 17:00
Blechblas-Musik ist beliebt wie nie zuvor
Blechblas-Musik ist beliebt wie nie zuvor(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Brass-Musik ist beliebt wie nie zuvor. Von 22. bis 26. April wird Linz zum Zentrum der Blechbläser-Szene Europas, denn im Brucknerhaus finden die European Brass Band Championships statt. Die besten 36 Bands – rund 1000 Musikerinnen und Musiker – werden erwartet.

0 Kommentare

Brass Bands sind Blechbläserensembles, diese Musik ist beliebt wie nie zuvor. Es gibt auch kaum stilistische Einschränkungen bei der Stückauswahl. Alles Brass also!

Die besten 36 Brass-Bands Europas kommen von 22. bis 26. April nach Linz, um an den European Brass Band Championships teilzunehmen. Es gibt einen Wettbewerb, Zentrum ist das Brucknerhaus. Es gibt aber auch Konzerte in Linz, Eferding, Ried/Innkreis.

Alle können das Event genießen!
In Linz gibt es zudem ein Rahmenprogramm mit einer Brass-Meile mit drei Bühnen an öffentlichen Plätzen. Zudem starten die Proben schon eine Woche vorher, geprobt wird in passenden Räumen in der Region.

Auch eine Band mit Heimvorteil
Beim Wettbewerb gibt es auch einen Favoriten mit Heimvorteil: Die Brass Band Oberösterreich unter der Leitung von Günther Reisegger hat sich für die Hauptkategorie im Wettbewerb qualifiziert; der Nachwuchs der Band (Leitung Thomas Beiganz und Stefan Spieler) nimmt in der Jugend- bzw. Juniorkategorie teil.

Kompositionsaufträge nur an Männer
Für die einzelnen Wettbewerbe wurden Kompositionsaufträge erteilt, allerdings an vier Männer. Frauen, die in Oberösterreich komponieren, gingen leer aus.

Bereits zum zweiten Mal in Linz
Linz richtet bereits zum zweiten Mal dieses große Event aus, 2010 war die Landeshauptstadt das erste Mal Gastgeber. Die European Brass Band Championships 2026 sind auch die Feuertaufe für das Zusammenrücken von Land OÖ und Stadt Linz, wir haben darüber berichtet. Das Land berappt rund 360.000 Euro, die Stadt stellt das Brucknerhaus und Plätze zur Verfügung.

Kultur als Tourismusfaktor
„Europa klingt - Oberösterreich gibt den Takt vor“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer die Wichtigkeit des Events, das Länder zusammenbringt. Es sei auch eine Bestätigung für die Landesmusikschulen, in denen derzeit rund 4400 Schülerinnen und Schüler ein Blechblasinstrument lernen. Brass hat also Zukunft.

„Linz bietet für diesen kulturellen Austausch mit seiner musikalischen Tradition, seiner Infrastruktur und seiner Offenheit den idealen Rahmen“, ergänzt Bürgermeister Dietmar Prammer. Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer betont den „Tourismusfaktor“, Hotels und Gastronomie würde profitieren.

Der Ticketverkauf für die European Brass Band Championships (EBBC) startet morgen, Dienstag, 20. Jänner (11 Uhr), Infos auch über das Brucknerhaus.

Oberösterreich

