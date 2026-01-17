„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen

Ritus – ganz tanzstark

Und: Freuen darf man sich auf die zweite Ausgabe des Tanzformats Ritus. Alle Jahrgänge des Tanz-Instituts der Bruckneruni treten auf. „Wir haben wieder mit Gastchoreographen zusammengearbeitet, es wurden vier Stücke entwickelt“, sagt Leiter Andreas Starr. Wie im Vorjahr findet begleitend das Vermittlungsangebot „Meeting the Dancers“ statt. Neben der „Ritus“-Abendvorstellung am 6. Februar gibt es am 5. Februar auch eine Vorstellung am Vormittag für Schulklassen, Senioren, Müttern mit Kindern – alle Interessierten!