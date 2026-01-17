Vorteilswelt
Posthof Linz

„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen

Oberösterreich
17.01.2026 15:00
Benedikt Mittmannsgruber ist einer der beliebtesten Kabarettisten in (Ober-)Österreich
Benedikt Mittmannsgruber ist einer der beliebtesten Kabarettisten in (Ober-)Österreich(Bild: Anna Sophie Koelbl)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das „Heimspiel“ im Linzer Posthof startet am 22. Jänner mit dem Ex-Politiker, Punk-Musiker, Arzt und Kabarettisten Marco Pogo. Das ist zugleich der Auftakt für eine Serie mit Neueinsteigern und auch „alten Hasen“. Das Besondere: Die Bühne wird zum Wohnzimmer, das Publikum zur Familie, es schneit Pointen, gute Musik und eine exklusive Tanzperformance.

Im „intensiven Jahr 2025“ wurde der/ die dreimillionste Posthof-BesucherIn im Linzer Posthof begrüßt, wir berichteten darüber.

„Nun startet ein ebenso intensives Jahr 2026“ ist Posthof-Chef Gernot Kremser voller Tatendrang. Er und seine Kollegen haben ein dichtes „Heimspiel“ zusammengestellt: „Wir bieten in diesem Rahmen eine Plattform für Newcomer und bekannte Namen.“

Das heißt aber eigentlich nichts. Obwohl weitgehend neu im Genre ist etwa „Der Kuseng“ schon ausverkauft. Also nicht lange fackeln, gleich im Programm stöbern!

Stefan Leonhardsberger, 24. März
Stefan Leonhardsberger, 24. März(Bild: Luis Zeno Kuhn)
Clara Luzia & The Quiet Version: Neue und alte Hits, 5,
Clara Luzia & The Quiet Version: Neue und alte Hits, 5,(Bild: Apollonia Theresa Bitzan)
Der Kuseng: Mit scharfem Blick und viel Schmäh, 25. Februar
Der Kuseng: Mit scharfem Blick und viel Schmäh, 25. Februar(Bild: Camina Wald)
Isabell Pannagl: Pointen für Work-Life-Balance, 20. Februar
Isabell Pannagl: Pointen für Work-Life-Balance, 20. Februar(Bild: Andrea Peller)
David Scheid: Comedy und Musik, 29. Jänner
David Scheid: Comedy und Musik, 29. Jänner(Bild: Antonia Mayer)

Damit man ein Gefühl dafür bekommt: 
Neben Marco Pogo (22. Jänner), der sich mit seinem neuen Programm „Lost & Found“ neu erfindet, kommt auch David Scheid (bekannt als „Dave“, u.a. Auftritte in „Willkommen Österreich“) nach Linz (29. 1.) und holt zum kabarettistischen Rundumschlag aus.

Günther Lainer und Ernst Aigner werden „z’fleiß katholisch“ (4. 2.), aber auch Tara & Stockenreither, Lorenz Hinterberger, Benedikt Mittmannsgruber und Stefan Leonhardsberger werden ihre pointenreichen, neuen Programme ins „Heimspiel“ einbringen.

Brutstätte für Austropop von morgen
Musikalischer Höhepunkt ist das traditionelle Konzert „BORG Linz Sounds“ (24. 2.) Wer wissen will, wie die nächste Welle des heimischen Pop-Wunders klingt, sollte sich das anhören. Der Eintritt ist frei! Berühmte Pop BORG Absolventen sind u.a. Bilderbuch oder Soap & Skin.

Ritus – ganz tanzstark
Und: Freuen darf man sich auf die zweite Ausgabe des Tanzformats Ritus. Alle Jahrgänge des Tanz-Instituts der Bruckneruni treten auf. „Wir haben wieder mit Gastchoreographen zusammengearbeitet, es wurden vier Stücke entwickelt“, sagt Leiter Andreas Starr. Wie im Vorjahr findet begleitend das Vermittlungsangebot „Meeting the Dancers“ statt. Neben der „Ritus“-Abendvorstellung am 6. Februar gibt es am 5. Februar auch eine Vorstellung am Vormittag für Schulklassen, Senioren, Müttern mit Kindern – alle Interessierten!

Oberösterreich

Posthof Linz
„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen
Krone Plus Logo
Boss über Waffengesetz
„Die Verschärfungen sind absolut verständlich“
Krone Plus Logo
35-Stunden-Woche & Co.
Rückhalt für Streik in den Ordensspitälern wackelt
Ein Verletzter
Alkolenker (43) kollidierte mit Firmenauto
Trotz Reanimation
Frontalkollision endet für jungen Lenker tödlich
