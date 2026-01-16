Ende der „Eiszeit“ zwischen Stadt und Land

Konkrete Projekte sind bereits bestätigt

Zusammenarbeiten will man rund um die Ars Electronica, das Brucknerfest, die Linzer Klangwolke sowie die Saisoneröffnung im Musiktheater Linz. Darüber hinaus sieht das neue Konzept vor, künftig zusätzliche gemeinsame Programmschwerpunkte zu setzen: an einem weiteren Septemberwochenende sowie rund um den Todestag von Anton Bruckner am 11. Oktober.