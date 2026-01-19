Familienfehde hält Barenboim von Festspielen fern

Jeden Tag Videos mit kontroversen Parolen

Der 41-jährige Sohn von Maestro Daniel Barenboim setzt sich seit rund anderthalb Jahren als propalästinensischer Aktivist ein. In seinen Ausführungen wird er dabei immer extremer. Fast im täglichen Rhythmus teilt er auf seinem Instagram-Kanal politische Videos und Botschaften. Auch zur Teilnahme an Pro-Palästina-Demonstrationen rief er mehrfach mit auf. Michael Barenboim ist fest überzeugt: „Israels Völkermord ist der Versuch, Palästinas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu zerstören“. Auch sein derzeitiges Heimatland Deutschland sei mitschuldig an den dortigen Kriegsverbrechen.