Ableger von Berliner Sexclub kommt nach Gastein

Ein echter Clubgänger weiß: Was im Berliner Techno- und Sexclub Berghain passiert, bleibt im Berghain. Denn abseits der Tanzfläche haben Besucher dort auch in einem sogenannten Darkroom, einem Raum für diskrete sexuelle Begegnungen, Spaß. Ein Ableger des Clubs kommt nun für kurze Zeit nach Gastein.
Ein leer stehendes Kraftwerk am Gasteiner Wasserfall verwandelt sich im Rahmen des „Grand Lighthouse“ Musikfestivals zum Ableger des Berliner Techno-Tempels Berghain. In dem „Mini-Berghain“ wird in dunkler, roher, feuchter und energiegeladener Atmosphäre bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Einen möglichst freizügigen Dresscode braucht man in Gastein im Vergleich zum Berliner Original aber keinen einzuhalten. „Aber es gilt ein Fotoverbot“, erzählt Veranstalter Hennes Weiss.
Partys steigen an den vier Festivaltagen aber auch noch an etlichen anderen Orten in und rund um das Gasteinertal. So verwandelt sich etwa das historische Hotel Weissmayr zum Veranstaltungsort.
Heute firmiert das ehrwürdige Haus unter dem Namen „eighteen86 by keyone“ und ist Hauptveranstaltungsort für das heurige „Grand Lighthouse“ Musikfestival. In dem ehemaligen Winter-Refugium von Megastar Falco entstehen vom 22. bis zum 25. Jänner Cocktailbar, Ticketzentrale, Artspace und sogar eine geheime Poolparty.
Liebhaber von feuchtfröhlichen Partys kommen aber nicht nur im Hotel auf ihre Kosten. Bebende Bässe, wo sonst das Wasser sanft plätschert, gibt es auch in der Felsentherme. Die dortige „Grand Pool Party“ ist mittlerweile zu einem fixen Höhepunkt bei dem Festival geworden.
Gut aufgewärmt lässt sich am Berg weiterfeiern. Im Festivalticket sind nämlich auch Liftkarten für die Erreichbarkeit der Hütten- und Après-Ski-Events in luftiger Höhe enthalten. Die Bellevue Alm wird dabei zum größten Schauplatz: drei Floors stehen für Tanzbegeisterte bereit. Die Bergstadl Hütte lockt mit einer Kaiserschmarrn-Party.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.