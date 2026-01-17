Ableger von Berliner Sexclub kommt nach Gastein

Partys steigen an den vier Festivaltagen aber auch noch an etlichen anderen Orten in und rund um das Gasteinertal. So verwandelt sich etwa das historische Hotel Weissmayr zum Veranstaltungsort.

Heute firmiert das ehrwürdige Haus unter dem Namen „eighteen86 by keyone“ und ist Hauptveranstaltungsort für das heurige „Grand Lighthouse“ Musikfestival. In dem ehemaligen Winter-Refugium von Megastar Falco entstehen vom 22. bis zum 25. Jänner Cocktailbar, Ticketzentrale, Artspace und sogar eine geheime Poolparty.