Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mini-Berghain“

Ableger von Berliner Sexclub kommt nach Gastein

Salzburg
17.01.2026 18:00
Das Musikfestival will Gastein auch in diesem Jahr beleben.
Das Musikfestival will Gastein auch in diesem Jahr beleben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ein echter Clubgänger weiß: Was im Berliner Techno- und Sexclub Berghain passiert, bleibt im Berghain. Denn abseits der Tanzfläche haben Besucher dort auch in einem sogenannten Darkroom, einem Raum für diskrete sexuelle Begegnungen, Spaß. Ein Ableger des Clubs kommt nun für kurze Zeit nach Gastein. 

0 Kommentare

Ein leer stehendes Kraftwerk am Gasteiner Wasserfall verwandelt sich im Rahmen des „Grand Lighthouse“ Musikfestivals zum Ableger des Berliner Techno-Tempels Berghain. In dem „Mini-Berghain“ wird in dunkler, roher, feuchter und energiegeladener Atmosphäre bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Einen möglichst freizügigen Dresscode braucht man in Gastein im Vergleich zum Berliner Original aber keinen einzuhalten. „Aber es gilt ein Fotoverbot“, erzählt Veranstalter Hennes Weiss.

Die Felsentherme kann mehr als Entspannung: Für das Lighthouse Festival wird sie zur ...
Die Felsentherme kann mehr als Entspannung: Für das Lighthouse Festival wird sie zur Partyfläche.(Bild: Wolkersdorfer_Gerhard)

Partys steigen an den vier Festivaltagen aber auch noch an etlichen anderen Orten in und rund um das Gasteinertal. So verwandelt sich etwa das historische Hotel Weissmayr zum Veranstaltungsort. 

Heute firmiert das ehrwürdige Haus unter dem Namen „eighteen86 by keyone“ und ist Hauptveranstaltungsort für das heurige „Grand Lighthouse“ Musikfestival. In dem ehemaligen Winter-Refugium von Megastar Falco entstehen vom 22. bis zum 25. Jänner Cocktailbar, Ticketzentrale, Artspace und sogar eine geheime Poolparty.

Auch eine Karte für den Skilift ist inkludiert, damit Besucher zu den Partys auf den Bergen ...
Auch eine Karte für den Skilift ist inkludiert, damit Besucher zu den Partys auf den Bergen kommen.(Bild: BENEDIKT OTTMANN)

Liebhaber von feuchtfröhlichen Partys kommen aber nicht nur im Hotel auf ihre Kosten. Bebende Bässe, wo sonst das Wasser sanft plätschert, gibt es auch in der Felsentherme. Die dortige „Grand Pool Party“ ist mittlerweile zu einem fixen Höhepunkt bei dem Festival geworden.

Lesen Sie auch:
Jetzt mitmachen
Festival-Feeling in den Alpen erleben
13.01.2026

Gut aufgewärmt lässt sich am Berg weiterfeiern. Im Festivalticket sind nämlich auch Liftkarten für die Erreichbarkeit der Hütten- und Après-Ski-Events in luftiger Höhe enthalten. Die Bellevue Alm wird dabei zum größten Schauplatz: drei Floors stehen für Tanzbegeisterte bereit. Die Bergstadl Hütte lockt mit einer Kaiserschmarrn-Party.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
189.922 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.183 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.563 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf