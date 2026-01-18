Lawinenunglück: „Alle waren adäquat ausgerüstet“

Drei der Todesopfer forderte eine Lawine im steirischen Murtal. Am Folgetag sitzt der Schock in Pusterwald noch tief: „Vor 20 oder 25 Jahren gab es ein ähnliches Unglück in der Region mit drei Toten aus dem Murtal. Auch wenn es diesmal keine einheimischen Wintersportler waren, macht mich diese Tragödie als Bürgermeister sehr betroffen“, sagt Fritz Strahlhofer.