Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Tote im Murtal

Lawinenunglück: „Alle waren adäquat ausgerüstet“

Steiermark
18.01.2026 16:45
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Nach dem Lawinenabgang im steirischen Murtal, bei dem drei tschechische Skitourengeher starben, sitzt der Schock in der Region tief. Bei Wind, Nebel und Kälte wurden die Leichen der Todesopfer geborgen – die Ermittlungen dauern noch an.

0 Kommentare

Die Natur ist dem Menschen überlegen, das wurde vielen am Samstag schmerzlich bewusst. Acht Wintersportler wurden in der Steiermark und in Salzburg von Lawinen überrollt – ohne Chance auf Überleben. Teils mussten sogar Angehörige dabei zusehen, wie ihre Liebsten in den Tod gerissen wurden.

Drei der Todesopfer forderte eine Lawine im steirischen Murtal. Am Folgetag sitzt der Schock in Pusterwald noch tief: „Vor 20 oder 25 Jahren gab es ein ähnliches Unglück in der Region mit drei Toten aus dem Murtal. Auch wenn es diesmal keine einheimischen Wintersportler waren, macht mich diese Tragödie als Bürgermeister sehr betroffen“, sagt Fritz Strahlhofer.

Bürgermeister Fritz Strahlhofer bedankt sich bei den Einsatzkräften.
Bürgermeister Fritz Strahlhofer bedankt sich bei den Einsatzkräften.(Bild: Jürgen Fuchs)

Kurz vor 16.30 Uhr ging der Alarm bei der Alpinen Einsatzgruppe ein. Sieben tschechische Skitourengeher waren im Gemeindegebiet von Pusterwald nahe des Schönfeldspitz unterwegs, als sich auf etwa 1800 Metern ein Schneebrett löste. Nur vier der Alpinisten konnten sich noch rechtzeitig retten. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bergung unter widrigsten Bedingungen
Für die Überlebenden brach daraufhin eine harte Nacht an, denn die drei verschütteten Personen konnten zwar noch lokalisiert und teilweise ausgegraben, jedoch nicht mehr geborgen werden. „Wegen der widrigen Wetterbedingungen war eine Bergung in den Nachtstunden nicht mehr möglich“, berichtet Stefan Schröck, Landesleiter der steirischen Bergrettung.

Zwei Polizeihubschrauber aus Graz und Wiener Neustadt waren am Sonntag im Einsatz.
Zwei Polizeihubschrauber aus Graz und Wiener Neustadt waren am Sonntag im Einsatz.(Bild: Jürgen Fuchs)

Auch am Sonntag gestalteten sich die Bedingungen nicht unbedingt freundlicher: Starker Wind machte ein Zufliegen mit den Helikoptern unmöglich, die Einsatzkräfte mussten mit Tourenskiern zur Unfallstelle aufsteigen und die verstorbenen Bergsteiger mit Ackjas und Bergesäcken ins Tal bringen. Die Bergung dauerte bis zum frühen Nachmittag.

Wolfgang Murer (Alpinpolizei) und Stefan Schröck (Bergrettung, re.) waren am Wochenende bei der ...
Wolfgang Murer (Alpinpolizei) und Stefan Schröck (Bergrettung, re.) waren am Wochenende bei der Bergung der Toten unter widrigsten Wetterbedingungen im Einsatz.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die toten Alpinisten – zwei Männer und eine Frau zwischen 35 und 50 Jahren – wurden mittlerweile identifiziert, aber noch nicht alle Angehörigen verständigt. „Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte von Bergrettung, Alpinpolizei und ÖAMTC-Flugrettung gefragt“, bilanziert Schröck.

Zitat Icon

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Skitourengeher waren alle adäquat ausgerüstet.

Wolfgang Murer, Alpinpolizei Murtal

Wie genau es zum Lawinenunglück kam, ist noch nicht final geklärt. Wolfgang Murer, Leiter der Alpinpolizei Murtal: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, wir müssen den Lawinenkegel nochmals genau vermessen.“ Fest steht bereits: „Die Skitourengeher waren alle adäquat ausgerüstet.“ Alle sieben Alpinisten trugen Sonden, Schaufeln und Lawinenverschütteten-Suchgeräte bei sich – und die Kameraden der Verschütteten reagierten vorbildlich.

Lesen Sie auch:
Bei dem Lawinenabgang im Salzburger Pongau mit fünf Toten hat es sich um eine geführte Gruppe ...
Identitäten bestätigt
Tödliche Lawinen: Opfer kommen aus ganz Österreich
18.01.2026
Acht Tote an einem Tag
Nach Lawinen-Tragödie: Alpinisten werden geborgen
18.01.2026

Im Bereich des Unglücks in der Steiermark bei Pusterwald herrschte Lawinenwarnstufe zwei von fünf. Die Lawinengefahr wurde vom Lawinenwarndienst mit „mäßig“ beurteilt. Allerdings wurden Geländekanten, steile Rinnen und Mulden speziell als Gefahrenstellen genannt. Wie die Alpinpolizei ermittelte, starben bisher in der aktuellen Skisaison 13 Personen wegen Lawinenabgängen in Österreich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SteiermarkSalzburg
Alpinpolizei
TodesopferBürgermeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine