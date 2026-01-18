Vorteilswelt
Ursache geklärt

Kamin löste den Brand in Pinzgauer Bauernhaus aus

Salzburg
18.01.2026 14:35
Dieses Bauernhaus in Stuhlfelden geriet am Samstag in Brand.
Dieses Bauernhaus in Stuhlfelden geriet am Samstag in Brand.(Bild: FF Stuhlfelden)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die „Krone“ berichtete am Vortag über den Ausbruch eines Brandes bei einem Bauernhaus im Salzburger Stuhlfelden. 105 Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren konnten das Feuer löschen, bevor es auf weitere Gebäude übergriff. Brandermittler konnten nun die Ursache klären: Das Feuer entzündete sich durch einen Kamin.

0 Kommentare

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches am Samstag gegen 13 Uhr befand sich die Lebensgefährtin des Hausbesitzers im Stuhlfeldener Bauernhaus: Sie erkannte die dichte Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr, heißt es im Bericht der Polizei. Während das Bauernhaus durch die Flammen schwer beschädigt wurde, konnten die Feuerwehren dank eines massiven Löscheinsatzes ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte verhindern.

Nach dem das Feuer unter Kontrolle war, erkannten Brandermittler der Polizei die wahrscheinliche Ursache: Das Feuer dürfte demnach im Nahbereich eines Kamins im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein. Weitere Ermittlungen waren aber nicht möglich, da erhebliche Einsturzgefahr des Gebäudes besteht. Über die Schadenssumme gibt es noch keine Informationen.

