Kamin löste den Brand in Pinzgauer Bauernhaus aus

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches am Samstag gegen 13 Uhr befand sich die Lebensgefährtin des Hausbesitzers im Stuhlfeldener Bauernhaus: Sie erkannte die dichte Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr, heißt es im Bericht der Polizei. Während das Bauernhaus durch die Flammen schwer beschädigt wurde, konnten die Feuerwehren dank eines massiven Löscheinsatzes ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte verhindern.