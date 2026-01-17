Bauernhaus im Pinzgau in Brand: Feuerwehr löschte

Um 13.13 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr im Salzburger Stuhlfelden ein: Ein Bauernhaus war in Brand geraten. „Bereits bei der Anfahrt schossen die Flammen aus dem Gebäude“, berichtet der Feuerwehrkommandant. 105 Einsatzkräfte aus der Umgebung sind vor Ort. Das Feuer ist bereits unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.
Bereits bei der Brandalarmierung gaben die Einsatzkräfte Alarmstufe 3 aus. Aus drei umliegenden Gemeinden eilten die Ehrenamtlichen zu dem brennenden Bauernhaus in Stuhlfelden: 105 Einsatzkräfte sind vor Ort, auch Einsatzfahrzeuge aus Zell am See und Saalfelden erreichten den Brandherd. „Bereits bei der Ankunft schossen Flammen aus dem Gebäude“, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Philipp Holzer der „Krone“.
Ein direkt neben dem Bauernhaus liegender Stall war in Gefahr, ebenfalls durch die umschlagenden Flammen in Brand zu geraten. Das konnten die Floriani-Jünger aber noch verhindern: „Mittlerweile konnten wir das Feuer unter Kontrolle bringen.“
Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches glücklicherweise nicht Zuhause. Verletzt wurde niemand. Zu dieser Stunde läuft der Löscheinsatz noch. Die Polizei ist mit Brandermittlern vor Ort. Über die Ursache und die Schäden gibt es noch keine genauen Informationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.