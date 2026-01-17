Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 105 Einsatzkräften

Bauernhaus im Pinzgau in Brand: Feuerwehr löschte

Salzburg
17.01.2026 15:34
Bauernhaus in Stuhlfelden geriet am Samstag in Brand.
Bauernhaus in Stuhlfelden geriet am Samstag in Brand.(Bild: FF Stuhlfelden)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Um 13.13 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr im Salzburger Stuhlfelden ein: Ein Bauernhaus war in Brand geraten. „Bereits bei der Anfahrt schossen die Flammen aus dem Gebäude“, berichtet der Feuerwehrkommandant. 105 Einsatzkräfte aus der Umgebung sind vor Ort. Das Feuer ist bereits unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. 

0 Kommentare

Bereits bei der Brandalarmierung gaben die Einsatzkräfte Alarmstufe 3 aus. Aus drei umliegenden Gemeinden eilten die Ehrenamtlichen zu dem brennenden Bauernhaus in Stuhlfelden: 105 Einsatzkräfte sind vor Ort, auch Einsatzfahrzeuge aus Zell am See und Saalfelden erreichten den Brandherd. „Bereits bei der Ankunft schossen Flammen aus dem Gebäude“, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Philipp Holzer der „Krone“. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Bargeld und Schmuck
Einbrecher machten in Salzburg-Lehen Beute
17.01.2026

Ein direkt neben dem Bauernhaus liegender Stall war in Gefahr, ebenfalls durch die umschlagenden Flammen in Brand zu geraten. Das konnten die Floriani-Jünger aber noch verhindern: „Mittlerweile konnten wir das Feuer unter Kontrolle bringen.“

Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches glücklicherweise nicht Zuhause. Verletzt wurde niemand. Zu dieser Stunde läuft der Löscheinsatz noch. Die Polizei ist mit Brandermittlern vor Ort. Über die Ursache und die Schäden gibt es noch keine genauen Informationen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Zell am See
Feuerwehr
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf