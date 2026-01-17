Bauernhaus im Pinzgau in Brand: Feuerwehr löschte

Um 13.13 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr im Salzburger Stuhlfelden ein: Ein Bauernhaus war in Brand geraten. „Bereits bei der Anfahrt schossen die Flammen aus dem Gebäude“, berichtet der Feuerwehrkommandant. 105 Einsatzkräfte aus der Umgebung sind vor Ort. Das Feuer ist bereits unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.