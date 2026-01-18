Nach Lawinen-Tragödie: Alpinisten werden geborgen

35 Einsatzkräfte, sieben Beamte der alpinen Einsatzgruppe und zwei Polizeihubschrauber aus Graz und Wiener Neustadt sind momentan vor Ort. Die Unfallstelle liegt auf etwa 1800 Höhenmetern nahe des Schönfeldspitzes. Am Samstagabend waren es gar 150 Kräfte samt Suchhunden. Auch das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz, um die Einsatzkräfte und die Hinterbliebenen psychologisch zu unterstützen. Noch nicht alle Angehörigen der tschechischen Alpinisten konnten verständigt werden, ihre Identität steht aber mittlerweile fest. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.