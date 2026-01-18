Vorteilswelt
Acht Tote an einem Tag

Nach Lawinen-Tragödie: Alpinisten werden geborgen

Steiermark
18.01.2026 10:39
Am Samstag herrschte in den Niederen Tauern Lawinenwarnstufe 2 bis 3 (Symbolbild)
Am Samstag herrschte in den Niederen Tauern Lawinenwarnstufe 2 bis 3 (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei Lawinenabgängen starben am Samstag in Österreich acht Alpinisten – drei davon in der Steiermark. Aktuell sind Bergrettung und Alpinpolizei damit beschäftigt, die toten tschechischen Bergsteiger in Pusterwald zu bergen.

0 Kommentare

Acht Lawinen-Tote an einem Tag. Der Schock über diese Nachricht sitzt auch am Folgetag noch tief. Fünf Todesopfer hat das Land Salzburg zu beklagen, drei Personen starben unter den Schneemassen im steirischen Murtal. Gegen 16.30 Uhr hatte am Samstagnachmittag eine Lawine in Pusterwald die tschechischen Skitourengeher, die in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs waren, vollständig verschüttet.

Aufgrund der Witterung und der einsetzenden Dunkelheit im unwegsamen Gelände musste die Bergung auf den heutigen Sonntag vertagt werden – eine besonders harte Nacht für jene vier Bergkameraden, die überlebten und sich aktuell noch im Krankenhaus befinden. „Mittlerweile ist die Bergung voll im Gange“, bestätigt Michael Martinelli von der Polizei Steiermark. „Sie wird noch bis etwa 13 oder 14 Uhr andauern“, weiß Bergrettung-Sprecher Enrico Radaelli.

Lesen Sie auch:
Der Einsatz im Großarltal
Schwarzer Samstag
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
17.01.2026

35 Einsatzkräfte, sieben Beamte der alpinen Einsatzgruppe und zwei Polizeihubschrauber aus Graz und Wiener Neustadt sind momentan vor Ort. Die Unfallstelle liegt auf etwa 1800 Höhenmetern nahe des Schönfeldspitzes. Am Samstagabend waren es gar 150 Kräfte samt Suchhunden. Auch das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz, um die Einsatzkräfte und die Hinterbliebenen psychologisch zu unterstützen. Noch nicht alle Angehörigen der tschechischen Alpinisten konnten verständigt werden, ihre Identität steht aber mittlerweile fest. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Steiermark

