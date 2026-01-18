Nach Lawinen-Tragödie: Alpinisten werden geborgen

Bei Lawinenabgängen starben am Samstag in Österreich acht Alpinisten – drei davon in der Steiermark. Aktuell sind Bergrettung und Alpinpolizei damit beschäftigt, die toten tschechischen Bergsteiger in Pusterwald zu bergen.
Acht Lawinen-Tote an einem Tag. Der Schock über diese Nachricht sitzt auch am Folgetag noch tief. Fünf Todesopfer hat das Land Salzburg zu beklagen, drei Personen starben unter den Schneemassen im steirischen Murtal. Gegen 16.30 Uhr hatte am Samstagnachmittag eine Lawine in Pusterwald die tschechischen Skitourengeher, die in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs waren, vollständig verschüttet.
Aufgrund der Witterung und der einsetzenden Dunkelheit im unwegsamen Gelände musste die Bergung auf den heutigen Sonntag vertagt werden – eine besonders harte Nacht für jene vier Bergkameraden, die überlebten und sich aktuell noch im Krankenhaus befinden. „Mittlerweile ist die Bergung voll im Gange“, bestätigt Michael Martinelli von der Polizei Steiermark. „Sie wird noch bis etwa 13 oder 14 Uhr andauern“, weiß Bergrettung-Sprecher Enrico Radaelli.
35 Einsatzkräfte, sieben Beamte der alpinen Einsatzgruppe und zwei Polizeihubschrauber aus Graz und Wiener Neustadt sind momentan vor Ort. Die Unfallstelle liegt auf etwa 1800 Höhenmetern nahe des Schönfeldspitzes. Am Samstagabend waren es gar 150 Kräfte samt Suchhunden. Auch das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz, um die Einsatzkräfte und die Hinterbliebenen psychologisch zu unterstützen. Noch nicht alle Angehörigen der tschechischen Alpinisten konnten verständigt werden, ihre Identität steht aber mittlerweile fest. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
