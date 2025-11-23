Diese Challenge ist nichts für schwache Nerven!

Welche Feuerwehr hat soviel Schneid und ist so kreativ, um bei der großen Challenge von „Krone NÖ“ und ORF NÖ mitzumachen? Die Bewerbungen laufen – es geht um eines von drei „Festpaketen“ im Wert von je 10.000 Euro.
Wenn es ernst wird, ziehen die Feuerwehren Niederösterreichs alle am selben Strang. Erlebnisse aus Einsätzen – ob positiv, negativ, skurril, witzig oder erschütternd – prägen unsere Feuerwehren genauso, wie Wettkämpfe oder einzigartige „Typen“. Damit hat auch jede der rund 1700 Wehren mit ihren 105.000 Mitgliedern ihre eigene Identität und Geschichte.
Was macht euch aus?
Was macht eure Feuerwehr aus? Was hat eure Feuerwehr stark geprägt und prägt sie noch? War es der Einsatz, bei dem man in letzter Minute noch Leben retten konnte? War es der tragische Verlust eines Kameraden? Oder ist es der spezielle Charakter eines Florianis oder das Hobby einiger, die das Leben in der Feuerwehr maßgeblich beeinflussen?
Nützt die Chance und teilt das bei der großen Feuerwehr Challenge von „Krone NÖ“ und Radio NÖ mit – und zwar in Form eines Videos, eines Textes und Fotos (siehe Infobox) mit. Eines von drei 10.000-Euro-„Fest-Paketen“ erwartet die Gewinner. Vermittelt unseren Lesern und Hörern, welch tiefere Bedeutung in der Grußformel „Gut Wehr“ steckt und was Kameradschaft heißt. Habt ihr das Rüstzeug und die Nerven für diese Challenge? Dann macht mit!
So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:
Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.
Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehr, noe.ORF.at/feuerwehr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.