Exklusiv für Florianis

Diese Challenge ist nichts für schwache Nerven!

Niederösterreich
23.11.2025 16:30
Bereit für die ultimative Floriani-Challenge? Bei manchen Herausforderungen und Einsätzen gilt ...
Bereit für die ultimative Floriani-Challenge? Bei manchen Herausforderungen und Einsätzen gilt es besonders, stahlharte Nerven zu zeigen, wie auch Feuerwehrfrau Lara Dorr aus Schwarzenau im Bezirk Zwettl weiß.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)

Welche Feuerwehr hat soviel Schneid und ist so kreativ, um bei der großen Challenge von „Krone NÖ“ und ORF NÖ mitzumachen? Die Bewerbungen laufen – es geht um eines von drei „Festpaketen“ im Wert von je 10.000 Euro.

0 Kommentare

Wenn es ernst wird, ziehen die Feuerwehren Niederösterreichs alle am selben Strang. Erlebnisse aus Einsätzen – ob positiv, negativ, skurril, witzig oder erschütternd – prägen unsere Feuerwehren genauso, wie Wettkämpfe oder einzigartige „Typen“. Damit hat auch jede der rund 1700 Wehren mit ihren 105.000 Mitgliedern ihre eigene Identität und Geschichte.

Was macht euch aus?
Was macht eure Feuerwehr aus? Was hat eure Feuerwehr stark geprägt und prägt sie noch? War es der Einsatz, bei dem man in letzter Minute noch Leben retten konnte? War es der tragische Verlust eines Kameraden? Oder ist es der spezielle Charakter eines Florianis oder das Hobby einiger, die das Leben in der Feuerwehr maßgeblich beeinflussen?

Nützt die Chance und teilt das bei der großen Feuerwehr Challenge von „Krone NÖ“ und Radio NÖ mit – und zwar in Form eines Videos, eines Textes und Fotos (siehe Infobox) mit. Eines von drei 10.000-Euro-„Fest-Paketen“ erwartet die Gewinner. Vermittelt unseren Lesern und Hörern, welch tiefere Bedeutung in der Grußformel „Gut Wehr“ steckt und was Kameradschaft heißt. Habt ihr das Rüstzeug und die Nerven für diese Challenge? Dann macht mit!

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehrnoe.ORF.at/feuerwehr

Porträt von René Denk
René Denk
