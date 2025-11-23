Diese Challenge ist nichts für schwache Nerven!

Was macht euch aus?

Was macht eure Feuerwehr aus? Was hat eure Feuerwehr stark geprägt und prägt sie noch? War es der Einsatz, bei dem man in letzter Minute noch Leben retten konnte? War es der tragische Verlust eines Kameraden? Oder ist es der spezielle Charakter eines Florianis oder das Hobby einiger, die das Leben in der Feuerwehr maßgeblich beeinflussen?