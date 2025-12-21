Florianis aus Tradigist: Schnellste bei Challenge

Angespannte Situation ...

Neben Drohnenaufnahmen fokussiert sich das Video auf die Gemeinschaft der Feuerwehr. In ihrem Bericht schildern die Kameraden einen Einsatz mit Explosionen und anschließendem Brand einer Maschinenhalle, werktags, kurz nach 12 Uhr. Weil viele in der Arbeit waren, konnten nur mit vier Florianis ausrücken: „Entsprechend angespannt war die Situation, weil die Kräfte möglichst effizient eingeteilt werden mussten.“ Wenig später trafen Nachbarwehren ein.