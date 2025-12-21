Vorteilswelt
Florianis aus Tradigist: Schnellste bei Challenge

Niederösterreich
21.12.2025 17:00
Im Einsatz oder bei der Übung an vorderster Front stehen die Kameraden, um in der Not rasch zu helfen.
Im Einsatz oder bei der Übung an vorderster Front stehen die Kameraden, um in der Not rasch zu helfen.

Bei der großen Feuerwehrchallenge von „Krone NÖ“ und ORF NÖ reichten Kameraden aus dem Bezirk St. Pölten am flinkesten ein. Die Florianis aus Tradigist setzen bei Video, Bild und Text auch auf Gemeinschaft.

Für ihr Video hat die Freiwillige Feuerwehr Tradigist im Bezirk St. Pölten den Leitspruch „Wo wir sind, ist vorne“ gewählt. Und diesem kommt sie nicht nur im Einsatz nach.

Festpakete um 10.000 Euro gewinnen
Denn die 72 Mitglieder starke Wehr war die schnellste, die bei der großen Feuerwehrchallenge von „Krone NÖ“ und Radio NÖ ihr Video und alle geforderten Kriterien (siehe unten) mustergültig eingereicht hat. Mittlerweile trudeln auch Werke anderer Wehren ein, um bei der Challenge eines von drei Festpaketen im Wert von je 10.000 Euro zu gewinnen.

Angespannte Situation ...
Neben Drohnenaufnahmen fokussiert sich das Video auf die Gemeinschaft der Feuerwehr. In ihrem Bericht schildern die Kameraden einen Einsatz mit Explosionen und anschließendem Brand einer Maschinenhalle, werktags, kurz nach 12 Uhr. Weil viele in der Arbeit waren, konnten nur mit vier Florianis ausrücken: „Entsprechend angespannt war die Situation, weil die Kräfte möglichst effizient eingeteilt werden mussten.“ Wenig später trafen Nachbarwehren ein.

„Im Verlauf kamen immer mehr unserer Mitglieder, sodass schließlich 35 im Einsatz standen“, freut man sich über den Zusammenhalt, der ein Übergreifen der Flammen auf Haus und Stall verhindern konnte.

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehrnoe.ORF.at/feuerwehr

Porträt von René Denk
René Denk
