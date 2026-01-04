Vorteilswelt
Einblicke in Videodreh

Eine Minute, 10.000 Euro: Wer holt sich den Sieg?

Niederösterreich
04.01.2026 06:00
Nicht nur Frauenpower (Bild) gibt es im Video der Kameraden der Feuerwehr Schwarzenau.
Nicht nur Frauenpower (Bild) gibt es im Video der Kameraden der Feuerwehr Schwarzenau.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)

Welche Feuerwehr setzt die große Challenge von „Krone NÖ“ und ORF NÖ am besten um? Welches Video begeistert das Publikum? Die Feuerwehr Schwarzenau aus dem Bezirk Zwettl steht vor der Fertigstellung ihres Videos und verrät Einblicke, wie sie die herausfordernde Aufgabenstellung meistert. 

Unmittelbar vor Abgabe ihrer Bewerbung zur großen Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF Niederösterreich (siehe auch unten) stehen die Florianis aus Schwarzenau im Bezirk Zwettl.

„Alle Schnitte sind jetzt im Kasten. Wir wollten es möglichst gut machen, wollten aber auch früh vor dem Ende der Bewerbungsfrist einreichen, um sicher dran zu kommen“, verrät Regisseur Marcus Zlabinger. Er ist zuversichtlich, eines der drei Festpakete im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen.

Die „GoPro am Hirn“
Was ihn so optimistisch stimmt? Das sind nicht nur die fünf Drehtage mit der „GoPro am Hirn“, Seilakte am Kran, Drohnenaufnahmen oder dass es sogar Maskenbildner für das Video gab. „Fast 30 Kameraden inklusive Kinder und Jugend haben mitgemacht. Wir haben alle Szenen – auch wenn die schon super waren – noch zwei-, dreimal gefilmt, um mehr Schnittmaterial zu haben. Es hat alles so reibungslos funktioniert und es war echt lustig und eine gute Zeit“, erzählt der junge Feuerwehrmann über die tolle Kameradschaft beim Dreh, die auch im Video einen hohen Stellenwert hat.

Schon eine Idee für das eigene Video? Dann rasch umsetzen und eine der drei Wochen-Challenges gewinnen!

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehrnoe.ORF.at/feuerwehr

Niederösterreich

