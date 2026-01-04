Eine Minute, 10.000 Euro: Wer holt sich den Sieg?

Die „GoPro am Hirn“

Was ihn so optimistisch stimmt? Das sind nicht nur die fünf Drehtage mit der „GoPro am Hirn“, Seilakte am Kran, Drohnenaufnahmen oder dass es sogar Maskenbildner für das Video gab. „Fast 30 Kameraden inklusive Kinder und Jugend haben mitgemacht. Wir haben alle Szenen – auch wenn die schon super waren – noch zwei-, dreimal gefilmt, um mehr Schnittmaterial zu haben. Es hat alles so reibungslos funktioniert und es war echt lustig und eine gute Zeit“, erzählt der junge Feuerwehrmann über die tolle Kameradschaft beim Dreh, die auch im Video einen hohen Stellenwert hat.

Schon eine Idee für das eigene Video? Dann rasch umsetzen und eine der drei Wochen-Challenges gewinnen!