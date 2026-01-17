Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entführungsversuch?

Oppositionschef von Uganda: „Kidnappern entkommen“

Außenpolitik
17.01.2026 15:31
Bobi Wine hält sich nach einem mutmaßlichen Entführungsversuch an einem geheimen Ort versteckt.
Bobi Wine hält sich nach einem mutmaßlichen Entführungsversuch an einem geheimen Ort versteckt.(Bild: EPA/DANIEL IRUNGU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den von massiven Fälschungsvorwürfen und Gewalt begleiteten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Uganda ist der Verbleib von Oppositionsführer Bobi Wine weiterhin unklar. Zwar meldete sich der 43-Jährige am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X zurück, doch sein Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt.

0 Kommentare

Wine erklärte, dass ihm gelungen sei, einem Entführungsversuch zu entkommen. Er hält sich nun nach eigenen Angaben versteckt, während seine Frau und andere Familienmitglieder weiter unter Hausarrest stünden. „Diese Kriminellen sind überall auf der Suche nach mir. Ich gebe mein Bestes, damit ich in Sicherheit bleibe“, versprach der frühere Musiker, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi Ssentamu heißt.

Das ostafrikanische Land mit rund 50 Millionen Einwohnern hatte am Donnerstag einen Präsidenten und ein Parlament gewählt. Der 81 Jahre alte Amtsinhaber Yoweri Museveni, der seit 40 Jahren in Uganda regiert, strebt eine siebente Amtszeit als Präsident an. Sein schärfster Rivale ist der besonders bei jungen Leuten beliebte Wine. Diese stellen demografisch die Mehrheit der Bevölkerung.

Lesen Sie auch:
Oppositionschef und Ex-Popstar Bobi Wine wurde unter Hausarrest gestellt.
Regime zeigt Krallen
Hausarrest für Popstar: Uganda-Wahl wird zur Farce
16.01.2026

Internet seit Tagen gesperrt
Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Diese hat bereits seit Dienstagabend das Internet gesperrt und den Zugang zu sozialen Medien blockiert. Zudem verbot die Regierung Journalisten, über eventuelle Proteste und Unruhen zu berichten. Aktivisten hatten schon im Wahlkampf Repressionen gegen Oppositionskandidaten und ihre Anhänger kritisiert. Das UNO-Menschenrechtskommissariat äußerte Besorgnis über „unzulässige Einschränkungen“ der Opposition durch staatliche Sicherheitskräfte.

Wahlkommission verkündet Wiederwahl Musevenis
Die staatliche Wahlkommission verkündete am Samstag, dass der umstrittene Amtsinhaber Yoweri Museveni für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden sei. Der 81-Jährige habe bei dem Urnengang am Donnerstag rund 71,7 Prozent der Stimmen erhalten, hieß es. Wine kam demnach auf rund 24,7 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Außenpolitik
„Mit lieben Grüßen“
Grünen-Politiker beschimpft Söder als „Hurensohn“
Diskutieren Sie mit!
Hat Kickl aus Ihrer Sicht Lösungen für die Krise?
Was ist passiert?
Macron in mysteriösem Look: „Müsst mich ertragen“
Entführungsversuch?
Oppositionschef von Uganda: „Kidnappern entkommen“
„Großes geleistet“
Ex-Regierungschef Draghi bekommt Karlspreis 2026
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf