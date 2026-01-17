Oppositionschef von Uganda: „Kidnappern entkommen“

Wine erklärte, dass ihm gelungen sei, einem Entführungsversuch zu entkommen. Er hält sich nun nach eigenen Angaben versteckt, während seine Frau und andere Familienmitglieder weiter unter Hausarrest stünden. „Diese Kriminellen sind überall auf der Suche nach mir. Ich gebe mein Bestes, damit ich in Sicherheit bleibe“, versprach der frühere Musiker, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi Ssentamu heißt.