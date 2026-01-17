Oppositionschef von Uganda: „Kidnappern entkommen“

Nach den von massiven Fälschungsvorwürfen und Gewalt begleiteten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Uganda ist der Verbleib von Oppositionsführer Bobi Wine weiterhin unklar. Zwar meldete sich der 43-Jährige am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X zurück, doch sein Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt.
Wine erklärte, dass ihm gelungen sei, einem Entführungsversuch zu entkommen. Er hält sich nun nach eigenen Angaben versteckt, während seine Frau und andere Familienmitglieder weiter unter Hausarrest stünden. „Diese Kriminellen sind überall auf der Suche nach mir. Ich gebe mein Bestes, damit ich in Sicherheit bleibe“, versprach der frühere Musiker, der mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi Ssentamu heißt.
Das ostafrikanische Land mit rund 50 Millionen Einwohnern hatte am Donnerstag einen Präsidenten und ein Parlament gewählt. Der 81 Jahre alte Amtsinhaber Yoweri Museveni, der seit 40 Jahren in Uganda regiert, strebt eine siebente Amtszeit als Präsident an. Sein schärfster Rivale ist der besonders bei jungen Leuten beliebte Wine. Diese stellen demografisch die Mehrheit der Bevölkerung.
Internet seit Tagen gesperrt
Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Diese hat bereits seit Dienstagabend das Internet gesperrt und den Zugang zu sozialen Medien blockiert. Zudem verbot die Regierung Journalisten, über eventuelle Proteste und Unruhen zu berichten. Aktivisten hatten schon im Wahlkampf Repressionen gegen Oppositionskandidaten und ihre Anhänger kritisiert. Das UNO-Menschenrechtskommissariat äußerte Besorgnis über „unzulässige Einschränkungen“ der Opposition durch staatliche Sicherheitskräfte.
Wahlkommission verkündet Wiederwahl Musevenis
Die staatliche Wahlkommission verkündete am Samstag, dass der umstrittene Amtsinhaber Yoweri Museveni für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden sei. Der 81-Jährige habe bei dem Urnengang am Donnerstag rund 71,7 Prozent der Stimmen erhalten, hieß es. Wine kam demnach auf rund 24,7 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.