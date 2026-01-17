Der Vergleich: Dieser McDonald‘s ist der teuerste!

„Nicht gesund, aber billig!“ Es ist noch gar nicht so lange her, dass ein österreichischer Bundeskanzler auf günstige Burger eines Fast-Food-Riesen verwies. Seit 2023 hat sich freilich viel getan, zogen die Preise auch bei McDonald‘s an. Wir vergleichen alle Filialen Österreichs und zeigen, wo Sie am billigsten und wo Sie am teuersten speisen.