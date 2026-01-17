Der Vergleich: Dieser McDonald‘s ist der teuerste!

„Nicht gesund, aber billig!“ Es ist noch gar nicht so lange her, dass ein österreichischer Bundeskanzler auf günstige Burger eines Fast-Food-Riesen verwies. Seit 2023 hat sich freilich viel getan, zogen die Preise auch bei McDonald‘s an. Wir vergleichen alle Filialen Österreichs und zeigen, wo Sie am billigsten und wo Sie am teuersten speisen.
Der Big Mac ist der bekannteste Burger der Welt – und einer der beliebtesten. 1967 entwickelt, werden heute weltweit rund 1 Milliarde davon pro Jahr gebraten und verkauft. Die prinzipiell immer gleiche Zubereitung mit berühmter Sauce nach Geheimrezept, Cheddar-Käse, Salat und Gurken, 90 Gramm Rindfleisch und im Schnitt 178 Sesamkörnern macht den Doppeldecker zum unumstrittenen Wahrzeichen des gelben „M“. Ein mächtiges Stück Kontinuität – trotz Wandel.
