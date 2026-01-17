Hund mit Fuchs verwechselt: Wie ist das möglich?

Der geliebte Hund einer obersteirischen Familie ist erschossen worden – weil ihn ein Waidmann in der Finsternis für einen Fuchs hielt. Sieht so ein Fuchs aus, weiß und groß? Trägt ein Fuchs eine Warnweste? Wie kann so etwas passieren? Das haben wir Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof gefragt.