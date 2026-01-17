Wirtschaft kränkelt: Was Lehrlinge nun erwartet

Das Niveau der Ausbildung, sagt der Branchenkenner, sei heute jedenfalls viel höher als vor 25 Jahren, als der Lehrlingswettbewerb erstmals ausgetragen wurde. „Die jungen Menschen machen tolle Menüs, haben eine gute Weinsensorik, sind ruhig und sachlich.“ Die ausgelernten Fachkräfte kämen am Markt gut an – und zwar nicht nur in Österreich. „Englisch ist heute sehr wichtig. Man kann überall für eine Saison arbeiten – ob in Hotels, auf einem Schiff oder als Privatkoch. Man sieht die Welt und sammelt Lebenserfahrung.“ Ein „Glücksfall“ sei natürlich, wenn sich eine Fachkraft in der Steiermark selbstständig macht und selbst ausbildet.