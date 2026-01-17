Ist dieser Teenager Barcas nächstes Wunderkind?

Der FC Barcelona wird sich wohl auch weiterhin für seine starke Akademie auf die Schulter klopfen. Mit dem 15-jährigen Ebrima Tunkara steht ein vielversprechendes Talent unmittelbar vor der Vertragsverlängerung ...
Beim 2:1-Halbfinalsieg von Barca Atletic, der zweiten Mannschaft der Katalanen, stand der Teenager am Mittwoch gegen NSA Camp Joliu erstmals für die Senioren auf dem Platz. Mit 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen ist Tunkara hinter Guille Fernandez und Lamine Yamal der drittjüngste Spieler der Vereinsgeschichte, dem das gelang.
Vertrag zum Geburtstag
Nur einen Tag später berichtete Transfer-Guru Fabrizio Romano, der Offensivspieler werde bereits kommende Woche einen neuen Vertrag unterzeichnen. Offiziell würde der Deal jedoch erst am 10. März werden, wenn der Spanier seinen 16. Geburtstag feiert.
Schon jetzt schwärmen Experten vom Talent des Youngsters. Was Tunkara auszeichnet: Neben einem starken linken Fuß ist der Teenager in der Offensive variabel einsetzbar, groß gewachsen, schnell und stark im 1 gegen 1. Dürfen sich Fans nach Yamal auf das nächste Wunderkind aus dem Hause FC Barcelona freuen?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.