Ist dieser Teenager Barcas nächstes Wunderkind?

Beim 2:1-Halbfinalsieg von Barca Atletic, der zweiten Mannschaft der Katalanen, stand der Teenager am Mittwoch gegen NSA Camp Joliu erstmals für die Senioren auf dem Platz. Mit 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen ist Tunkara hinter Guille Fernandez und Lamine Yamal der drittjüngste Spieler der Vereinsgeschichte, dem das gelang.