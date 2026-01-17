Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Vertrag

Ist dieser Teenager Barcas nächstes Wunderkind?

Fußball International
17.01.2026 07:24
Ebrima Tunkara soll einen neuen Vertrag bei den Katalanen unterschreiben.
Ebrima Tunkara soll einen neuen Vertrag bei den Katalanen unterschreiben.(Bild: FC Barcelona, Photoshop)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Barcelona wird sich wohl auch weiterhin für seine starke Akademie auf die Schulter klopfen. Mit dem 15-jährigen Ebrima Tunkara steht ein vielversprechendes Talent unmittelbar vor der Vertragsverlängerung ...

0 Kommentare

Beim 2:1-Halbfinalsieg von Barca Atletic, der zweiten Mannschaft der Katalanen, stand der Teenager am Mittwoch gegen NSA Camp Joliu erstmals für die Senioren auf dem Platz. Mit 15 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen ist Tunkara hinter Guille Fernandez und Lamine Yamal der drittjüngste Spieler der Vereinsgeschichte, dem das gelang.

Vertrag zum Geburtstag
Nur einen Tag später berichtete Transfer-Guru Fabrizio Romano, der Offensivspieler werde bereits kommende Woche einen neuen Vertrag unterzeichnen. Offiziell würde der Deal jedoch erst am 10. März werden, wenn der Spanier seinen 16. Geburtstag feiert.

Schon jetzt schwärmen Experten vom Talent des Youngsters. Was Tunkara auszeichnet: Neben einem starken linken Fuß ist der Teenager in der Offensive variabel einsetzbar, groß gewachsen, schnell und stark im 1 gegen 1. Dürfen sich Fans nach Yamal auf das nächste Wunderkind aus dem Hause FC Barcelona freuen?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
222.215 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
217.280 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
175.030 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Fußball International
Neuer Vertrag
Ist dieser Teenager Barcas nächstes Wunderkind?
Krone Plus Logo
Rapid-Insider:
„Einer hat in der Wohnung ein Lagerfeuer gemacht“
Deutsche-Liga-Ticker
RB Leipzig gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Konferenz mit Ilzer und BVB ab 15.30 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Real Madrid gegen Levante ab 14 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf