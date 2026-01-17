Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungewöhnliche „Kunst“

Plötzlich stand er da: Aufregung um Schnee-Penis

Oberösterreich
17.01.2026 07:00
Für den Erstanblick geblurrt – wer es genauer wissen will, findet das Bild in der Story. Einfach ...
Für den Erstanblick geblurrt – wer es genauer wissen will, findet das Bild in der Story. Einfach runterscrollen.(Bild: Maria Fleischanderl, Krone KREATIV)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Er stand nicht lange, fiel aber sofort ins Auge. Ein ungewöhnliches Schnee-Kunstwerk sorgte in Leonding (Oberösterreich) für Aufsehen. Das kurze Leben der Skulptur reiht sich in einen aktuellen Wintertrend ein – und passt gut zu einer Stadt, die schon einmal vor neun Jahren Erfahrung mit provokanter Kunst gesammelt hat.

0 Kommentare

Eigentlich war Maria Fleischanderl in Leonding nichts ahnend mit ihrem Auto unterwegs, als ihr Blick an einem Schnee-Kunstwerk der etwas anderen Art hängen blieb. „Ich habe mir gedacht, wenn sich jemand so viel Arbeit und Mühe macht, mit so viele Liebe zum Detail, dann muss ich das in einem Video festhalten“, erzählt sie im Gespräch mit der „Krone“ schmunzelnd.

Schnee-Phallus setzten Temperaturen zu
Gesagt, gefilmt – und ins Netz gestellt. Was folgte, war ein digitales Schneegestöber aus Lach-Emojis, Kommentaren und geteilten Clips. Live besichtigen kann man das gute Stück mittlerweile am Sportplatz beim Jugendzentrum Plateau nicht mehr. Der Schnee-Phallus ist den Temperaturen zum Opfer gefallen, er steht nicht mehr.

„Schnee-nisse“ auch in Deutschland
Der Vorfall in Leonding reiht sich in ein Phänomen ein, das derzeit auch in anderen Regionen zu beobachten ist. Vor allem in Deutschland tauchen immer häufiger ähnliche Schnee-Penisse auf – von Fans liebevoll „Schnee-nisse“ genannt –, die gezielt provozieren und gleichzeitig für Unterhaltung sorgen.

Am Sportplatz des Jugendzentrums Plateau wurde der Phallus entdeckt.
Am Sportplatz des Jugendzentrums Plateau wurde der Phallus entdeckt.(Bild: Maria Fleischanderl)

Manche Exemplare fallen dabei weniger durch ihren Standort als durch ihre erstaunlichen Ausmaße auf und sorgen online für hitzige Größenvergleiche. Ob es sich dabei um einen bloßen Winter-Scherz oder um eine Form spontaner Alltagskunst handelt, bleibt Interpretationssache. Fest steht: Der kreative Umgang mit Schnee trifft offenbar einen Nerv.

Nicht der erste „Kunst“-Aufreger in Leonding
Dass Leonding mit außergewöhnlichen Kunstwerken für Aufmerksamkeit sorgt, ist nicht neu. Der sogenannte „Busenbrunnen“ ist vielen noch in Erinnerung und sorgte seinerzeit ebenfalls für überregionale Diskussionen. Offenbar besitzt die Stadt eine gewisse Tradition, wenn es um humorvoll-provokante Darstellungen des menschlichen Körpers geht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
222.215 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
217.280 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
175.030 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Oberösterreich
Ungewöhnliche „Kunst“
Plötzlich stand er da: Aufregung um Schnee-Penis
Infos an Kriminelle
Junge „Maulwürfe“ im Landesgericht aufgeflogen
Cobra-Einsatz
Psychisch kranker Mann schoss in Wohnung herum
Krone Plus Logo
Lange Sanierungszeit
Brand zu Silvester: Wie es für Mieter weitergeht
Einsprüche abgewiesen
Ja zur Brücke in Mauthausen von enormer Bedeutung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf