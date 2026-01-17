Plötzlich stand er da: Aufregung um Schnee-Penis

Er stand nicht lange, fiel aber sofort ins Auge. Ein ungewöhnliches Schnee-Kunstwerk sorgte in Leonding (Oberösterreich) für Aufsehen. Das kurze Leben der Skulptur reiht sich in einen aktuellen Wintertrend ein – und passt gut zu einer Stadt, die schon einmal vor neun Jahren Erfahrung mit provokanter Kunst gesammelt hat.
Eigentlich war Maria Fleischanderl in Leonding nichts ahnend mit ihrem Auto unterwegs, als ihr Blick an einem Schnee-Kunstwerk der etwas anderen Art hängen blieb. „Ich habe mir gedacht, wenn sich jemand so viel Arbeit und Mühe macht, mit so viele Liebe zum Detail, dann muss ich das in einem Video festhalten“, erzählt sie im Gespräch mit der „Krone“ schmunzelnd.
Schnee-Phallus setzten Temperaturen zu
Gesagt, gefilmt – und ins Netz gestellt. Was folgte, war ein digitales Schneegestöber aus Lach-Emojis, Kommentaren und geteilten Clips. Live besichtigen kann man das gute Stück mittlerweile am Sportplatz beim Jugendzentrum Plateau nicht mehr. Der Schnee-Phallus ist den Temperaturen zum Opfer gefallen, er steht nicht mehr.
„Schnee-nisse“ auch in Deutschland
Der Vorfall in Leonding reiht sich in ein Phänomen ein, das derzeit auch in anderen Regionen zu beobachten ist. Vor allem in Deutschland tauchen immer häufiger ähnliche Schnee-Penisse auf – von Fans liebevoll „Schnee-nisse“ genannt –, die gezielt provozieren und gleichzeitig für Unterhaltung sorgen.
Manche Exemplare fallen dabei weniger durch ihren Standort als durch ihre erstaunlichen Ausmaße auf und sorgen online für hitzige Größenvergleiche. Ob es sich dabei um einen bloßen Winter-Scherz oder um eine Form spontaner Alltagskunst handelt, bleibt Interpretationssache. Fest steht: Der kreative Umgang mit Schnee trifft offenbar einen Nerv.
Nicht der erste „Kunst“-Aufreger in Leonding
Dass Leonding mit außergewöhnlichen Kunstwerken für Aufmerksamkeit sorgt, ist nicht neu. Der sogenannte „Busenbrunnen“ ist vielen noch in Erinnerung und sorgte seinerzeit ebenfalls für überregionale Diskussionen. Offenbar besitzt die Stadt eine gewisse Tradition, wenn es um humorvoll-provokante Darstellungen des menschlichen Körpers geht.
