Plötzlich stand er da: Aufregung um Schnee-Penis

Eigentlich war Maria Fleischanderl in Leonding nichts ahnend mit ihrem Auto unterwegs, als ihr Blick an einem Schnee-Kunstwerk der etwas anderen Art hängen blieb. „Ich habe mir gedacht, wenn sich jemand so viel Arbeit und Mühe macht, mit so viele Liebe zum Detail, dann muss ich das in einem Video festhalten“, erzählt sie im Gespräch mit der „Krone“ schmunzelnd.