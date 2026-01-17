„Einer hat in der Wohnung ein Lagerfeuer gemacht“

Am Samstag geht’s für Rapid vom Camp in Benidorm zurück nach Wien, bereits Sonntag (14.30 Uhr, live auf Krone.TV) findet gegen Györ der nächste Test statt. Da ist das meiste vom grün-weißen Gepäck noch auf der Autobahn. Im Transporter von Martin Reise. „78 Taschen, sieben Koffer, Bildschirme, Tafeln, Dummies – in Summer über eine Tonne“, beschreibt der 65-Jährige seine heiße Ware.