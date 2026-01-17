Misolic fühlt sich vor Premiere fitter denn je

LIVE: Toller Sprung! Schuster übernimmt Führung
Weltcup im Ticker
Nach zweimal Paris und einmal Wimbledon geht für Filip Misolic am Montag endlich auch sein erstes Abenteuer im Hauptfeld der Australian Open los. Dafür bereitete sich der Steirer exzessiv vor, arbeitete vor allem an der Kondition. Das harte Auftaktlos Alejandro Davidovich Fokina sieht er rundweg positiv.
Das Drama von den US Open, als er für die Qualifikation nicht genannt hatte, ist längst abgehakt. Filip Misolic ist voller Vorfreude auf seine ersten Australian Open. „Es ist schon lässig, erstmals ohne Quali im Hauptfeld bei einem Grand Slam zu stehen“, schmunzelt Österreichs aktuell bester Tennisspieler.
