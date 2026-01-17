Lügenmärchen um Überfall nach heftigem Alko-Crash

Betrunken ans Steuer gesetzt

Kein Wunder, diesen hatte es auch gar nicht gegeben. Denn das vermeintliche Opfer verstrickte sich im Gespräch mit den Beamten immer mehr in Widersprüche. Bis rasch klar war: Den Unfall hat der 29-Jährige selbst verursacht. Er hatte sich nach einer langen Partynacht mit rund einem Promille ans Steuer gesetzt und war wenig später gegen die Unterführung gekracht. Nun muss sich der Verdächtige wegen falscher Beweisaussage verantworten. Seinen Führerschein ist er vorläufig auch los.