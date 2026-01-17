Alarm um Einsamkeit: Teuerung nimmt uns Freunde

Unsere Generation hat so viel Freizeit wie noch nie, doch diese kostet Geld. Wer knapp bei Kasse ist, wird nicht nur von finanziellen Sorgen gebeutelt, sondern auch von der Einsamkeit. Obwohl Österreich laut aktuellen Zahlen mit einem Netto-Geldvermögen pro Kopf (75.770 Euro) Platz 17 unter den reichen Nationen einnimmt, ist der Alltag für viele schwer zu stemmen.