Für diese Gemeinden ist „Finanznot“ ein Fremdwort

Top-Unternehmen angesiedelt

Was läuft in diesen Gemeinden besser als anderen? Zum einen hat Sattledt mit gut 2700 Einwohnern eine offenbar optimale Größe. „Gemeinden bis 1000 Einwohner sind eher finanzschwach, weisen jedoch aufgrund struktureller Herausforderungen hohe Ausgaben je Einwohner auf. Gemeinden über 10.000 Einwohner sind grundsätzlich finanzkraftstark, tragen jedoch hohe Transferlasten an die Bundesländer“, analysiert Clemens Hödl vom KDZ. Zum anderen lukriert Sattledt angesichts einer hohen Dichte an dort angesiedelten (Top-)Unternehmen – z. B. Fronius, Hofer, Greiner Packaging – mehr Kommunalsteuer als andere Gemeinden.