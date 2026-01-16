Brand in Wiener Wohnung: Mädchen und Frau verletzt

Das Feuer war in den Abendstunden in einem Haus in der Keplerstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften gegen 20 Uhr eintraf, hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung zwar schon in Sicherheit gebracht, doch die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern.