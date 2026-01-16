Brand in Wiener Wohnung: Mädchen und Frau verletzt

20 Menschen sowie ein Hund sind am Donnerstagabend aus einem Wohnhaus im Wiener Bezirk Favoriten gerettet worden. In einer der Wohnungen war Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.
Das Feuer war in den Abendstunden in einem Haus in der Keplerstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften gegen 20 Uhr eintraf, hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung zwar schon in Sicherheit gebracht, doch die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern.
Drehleiter im Einsatz
Über eine Löschleitung im Inneren sowie eine von außen ging man gegen den Brand vor, berichtete Sprecher Lukas Schauer. Zwischenzeitlich wurden über eine Drehleiter zwei Erwachsene sowie zwei Kinder gerettet, weitere Hausbewohner über das Stiegenhaus, zwei davon mit Fluchtfiltermasken.
Die mehr als 20 Menschen wurden von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung betreut, ein 13-jähriges Mädchen sowie eine 64-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden hatten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.
