Dieser Salzburger steht kurz vor einem Wechsel

Bei der Antritts-Pressekonferenz vom neuen Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagte der Deutsche bereits, dass der Kader noch groß sei. „Für das Trainerteam ist es mit so einem großen Kader auch nicht einfach“, meinte der neue Sportboss. In seinen ersten Tagen im Amt lässt er seinen Worten schon Taten folgen und verkleinert den Kader. Auch Trainer Thomas Letsch meinte diese Woche im „Krone“-Interview: „Jetzt schauen wir einfach, was die nächsten Wochen noch bringen. Mit Marcus Mann haben wir seit Kurzem einen neuen Geschäftsführer Sport, der da von der ersten Minute an umtriebig ist.“