Führt Gespräche

Dieser Salzburger steht kurz vor einem Wechsel

Salzburg
15.01.2026 19:20
Lucas Gourna-Douath (M.) steht vor einem Absprung aus Salzburg.
Lucas Gourna-Douath (M.) steht vor einem Absprung aus Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Rekordeinkauf Lucas Gourna-Douath fehlte im Testspiel gegen Roter Stern. Der Franzose reiste aus dem Trainingslager in Belek aus gutem Grund ab . . .

0 Kommentare

Schon mehrmals zeichnete sich ein Abgang von Salzburg-Spieler Lucas Gourna-Douath ab. Nach einer Leihe zur AS Roma im vergangenen Frühjahr kehrte der Franzose im Sommer wieder zu den Bullen zurück. Im Herbst kam er allerdings nur in vier Bundesliga-Spielen sowie in einer Europa-League-Partie zum Einsatz. Den Trainingsauftakt am 3. Jänner machte der Mittelfeldspieler genauso wie die Reise ins Trainingslager nach Belek mit. Dort lief der 22-Jährige – mit 13 Millionen Euro immer noch der teuerste Einkauf der österreichischen Bundesliga-Geschichte – im Freundschaftsspiel gegen Rakow (1:1) in den Schlussminuten auf. 

Im zweiten Testspiel am Donnerstag gegen Roter Stern aus Belgrad fehlte Gourna-Douath. Denn der „Sechser“ reiste frühzeitig – der Bullen-Tross fliegt Freitag heim – aus der Türkei ab. Denn wie der Klub auf „Krone“-Anfrage bestätigte, führt der Franzose Vertragsgespräche. Nach Petar Ratkov (Wechsel zu Lazio Rom) könnte sich also bald der nächste Bulle verabschieden.

Marcus Mann lernte die Mannschaft in Belek besser kennen.
Marcus Mann lernte die Mannschaft in Belek besser kennen.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Bei der Antritts-Pressekonferenz vom neuen Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagte der Deutsche bereits, dass der Kader noch groß sei. „Für das Trainerteam ist es mit so einem großen Kader auch nicht einfach“, meinte der neue Sportboss. In seinen ersten Tagen im Amt lässt er seinen Worten schon Taten folgen und verkleinert den Kader. Auch Trainer Thomas Letsch meinte diese Woche im „Krone“-Interview: „Jetzt schauen wir einfach, was die nächsten Wochen noch bringen. Mit Marcus Mann haben wir seit Kurzem einen neuen Geschäftsführer Sport, der da von der ersten Minute an umtriebig ist.“

SommerHerbst
Salzburg

