Mit Sieg im Gepäck fliegen die Bullen nach Hause

Baidoo präsentierte sich stark

Trotz des Fehlens der beiden Stützen übernahmen die Bullen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und gingen auch früh in Führung. Krunic wollte Stürmer Baidoo vom Ball trennen, traf dabei aber ins eigene Tor (11.). Rund 20 Minuten später machte es der auffällige Baidoo vor den Augen von Zaungast Lukas Podolski in Folge eines wunderschönen Konters über Alajbegovic und Yeo dann selbst und sorgte für das 2:0 (29.).