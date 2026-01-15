Mit Sieg im Gepäck fliegen die Bullen nach Hause

Salzburg präsentierte sich im Testspiel gegen Roter Stern vor allem in der ersten Hälfte gut. Edmund Baidoo bereitete der gegnerischen Abwehr große Sorgenfalten. Zwei Stammkräfte fehlten bei der Generalprobe vor dem Basel-Spiel aber.
Salzburg beendet das Trainingslager in Belek (Tur) mit einem Sieg! Die Bullen setzten sich im Testspiel gegen Roter Stern aus Belgrad verdient mit 2:0 durch.
Auf dem Papier brachte Trainer Thomas Letsch eine Elf, die auch kommende Woche beim Pflichtspielauftakt gegen Basel beginnen könnte, auf den Platz. Allerdings fehlten mit Kapitän Mads Bidstrup (Wade) und Yorbe Vertessen (Adduktoren) zwei Stammspieler verletzungsbedingt.
Baidoo präsentierte sich stark
Trotz des Fehlens der beiden Stützen übernahmen die Bullen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und gingen auch früh in Führung. Krunic wollte Stürmer Baidoo vom Ball trennen, traf dabei aber ins eigene Tor (11.). Rund 20 Minuten später machte es der auffällige Baidoo vor den Augen von Zaungast Lukas Podolski in Folge eines wunderschönen Konters über Alajbegovic und Yeo dann selbst und sorgte für das 2:0 (29.).
Auch wenn die Serben mit Marko Arnautovic in der Startelf danach etwas aufkamen, durfte Letsch mit dem Auftritt seiner Mannen in der ersten Hälfte zufrieden sein. Das änderte sich nach Wiederanpfiff aber. Im zweiten Durchgang schalteten die Bullen etwas zurück, gab es nur noch selten echte Chancen. Bischoff verzog einmal knapp, auf der Gegenseite rettete Trummer auf der Linie. Am Ende blieb es beim 2:0.
