Gefängnisstrafe für Salzburger Gastronom

Der Angeklagte führte mehrere Hotels im Pongau und ein Traditionsgasthaus in der Stadt Salzburg – und rutschte mit den beiden Gesellschaften 2023 in die Pleite. Die Staatsanwaltschaft warf ihm betrügerisches Handeln als Geschäftsführer vor: Laut Anklage soll der Gastro-Unternehmer bereits mit 2017 Vermögen von der finanziell angeschlagenen Gesellschaft in die andere geschoben haben.