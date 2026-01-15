Schlammschlacht tobt in Salzburgs Nobel-Golfclub

Gefängnisstrafe für Salzburger Gastronom
Betrügerische Krida
Beim exklusiven Golfclub Salzburg-Kleßheim steht im Februar eine Vorstandswahl an. Davor gehen die Meinungen über die Klubführung bei den Mitgliedern weit auseinander. Kritiker haben brisante Vorwürfe, die Klubführung hat aber auch lautstarke Unterstützer ...
Die Greens und Fairways rund um das Schloss Kleßheim liegen teilweise noch unter einer Schneedecke. Das Spiel mit der weißen Kugel ruht im Winter. Dennoch geht es in Salzburgs exklusivstem Golfklub gerade heiß her.
