Neue Direktorin will Museum zu Erlebnisraum machen

Fenster öffnen und Komplexität aushalten

Wie schon bekannt, will Hellberg gemeinsam mit dem Architekten Andrea Faraguna auch manche baulichen Eingriffe an dem Bau von Ortner und Ortner vornehmen – beziehungsweise Veränderungen rückgängig machen. Sichtbarstes Vorhaben: „Wir werden die Fenster öffnen!“ Hellbergs Fazit: „Ein Museum muss kein Ort schneller Antworten sein. Es kann ein Raum sein, in dem man Komplexität erlebt und aushält. Und in dem etwas bleibt, wenn man ihn verlässt. Das ist unsere Hoffnung und unser Plan.“