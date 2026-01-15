Historisch! GAK-Profi wechselt in die Serie A

Pique spottet: „Gutes Debüt des neuen Madrids“
Debakel für Real
Fußball-Bundesligist GAK hat Mittelfeldspieler Sadik Fofana an den italienischen Erstligisten US Lecce abgegeben. Damit hat es erstmals seit der Neugründung des Klubs 2010 ein Spieler in eine europäische Topliga geschafft.
Lecce ist aktuell 17. der Serie A. Fofana wechselte vor einem Jahr ablösefrei aus Leverkusen nach Graz. Nun soll der GAK für den 22-jährigen gebürtigen Deutschen und Nationalspieler Togos eine mittlere sechsstellige Summe kassieren.
Laut GAK-Sportdirektor Tino Wawra unterstreicht der Transfer die positive Entwicklung des Vereins „und zeigt, dass wir mittlerweile auch bei internationalen Topklubs am Radar sind“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.