Erkennt auch Delikte
Robo-Polizistin lenkt in China den Straßenverkehr
In den Straßen von Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui lenkt eine Maschine den Verkehr: Eine Roboter-Polizistin unterstützt echte Beamte bei der Verkehrsregelung.
Die Roboter-Polizistin feiert ihr Debüt auf einer belebten Kreuzung in Wuhu: Die Maschine leitet die Fahrzeuge - wie ihre menschlichen Kollegen – per Handzeichen. Bei Fehlern und Handzeichen weist sie die Lenker zudem zurecht. Der Roboter erkennt beispielsweise auch, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt wurde.
Fortschrittliche Sensoren sollen dem Roboter bei der Überwachung der Straße helfen. Bei dem Test in der Praxis soll untersucht werden, ob die Verkehrsteilnehmer den Roboter akzeptieren.
Die humanoide Optik soll einen vertrauten Interaktionspunkt für Fahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum bieten. Kritiker orten jedoch einen weiteren Schritt hin zum Überwachungsstaat.
