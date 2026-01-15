Robo-Polizistin lenkt in China den Straßenverkehr

Die Roboter-Polizistin feiert ihr Debüt auf einer belebten Kreuzung in Wuhu: Die Maschine leitet die Fahrzeuge - wie ihre menschlichen Kollegen – per Handzeichen. Bei Fehlern und Handzeichen weist sie die Lenker zudem zurecht. Der Roboter erkennt beispielsweise auch, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt wurde.