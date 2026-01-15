Es herrscht Eiszeit im sonnigen Südburgenland

Rückgänge gebe es, räumte Tunkel ein. Aber diese Zahlen zeigen nicht die gesamte Entwicklung im Süden. Bei nahezu gleichbleibender Bettenanzahl hätten die privaten Zimmervermieter im selben Zeitraum um fast 50 Prozent zugelegt. Der Blick müsse daher weiter gefasst werden. „Der Tourismus funktioniert nicht entlang von Bezirksgrenzen“, sagte Tunkel. In der Gesamtschau ergebe sich ein anderes Bild, nämlich, dass so viele Gäste in den Süden kommen, wie noch nie. Jennersdorf zeige deutlich, wie stark man aufgestellt sei, sagt er. Trotz der Rückgänge in Loipersdorf stehe der Bezirk gut da. „Das spricht für die Breite des Angebots im Süden“, so der Tourismus-Chef.

Viele Initiativen im Süden gesetzt

Auch den Vorwurf, im Landessüden werde zu wenig getan, ließ Tunkel nicht stehen. Marketingkampagnen, unzählige neue Rad- und Wanderangebote, Veranstaltungen, ein eigenes Magazin und digitale Services seien gezielt umgesetzt worden. Wer davon nichts mitbekomme, müsse sich auch fragen lassen, ob Informationen und Newsletter gelesen würden.