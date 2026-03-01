Deutsch Schützen sagt Nein zum Bildungscampus

„Zeit noch nicht reif“

Bei der Initiative „Campus Pinkaboden“ nimmt man die Entscheidung zur Kenntnis: „Wir respektieren das Ergebnis selbstverständlich.“ Man habe mit viel Herzblut bis zuletzt versucht, der Bevölkerung die zahlreichen Vorteile des Vorhabens näherzubringen. „Vielleicht war auch die Zeit für ein solch mutiges Projekt noch nicht reif“, heißt es. Die Hände seien aber weiter ausgestreckt.