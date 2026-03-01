Austria4you sucht dringend einen neuen Musiker

Nach vielen gemeinsamen Auftritten verlässt Hans Bayer die Erfolgsband Austria4you. „In Freundschaft“, wie er betont. Der Bassist nimmt Abschied von der großen Bühne, wird nur noch für kleine, kurzfristige Musikevents zur Verfügung stehen. Die Formation sucht nun eine routinierte Nachfolge.
Im Rampenlicht steht Austria4you seit Oktober 2015. Die Formation rund um Sänger, Songwriter und Bandleader Franky Wild – verheiratet mit Schlagerstar Nina Stern – hatte damals die Debüt-Single „Sog Du mogst mi“ auf den Markt gebracht. Mit Erfolg!
Legendäre Shows
Der beschwingte Titel in Austropop-Manier war kurz darauf in der legendären Brieflos-Show des einstigen TV-Kultmoderators Peter Rapp zu sehen. Viele Auftritte wie bei „Guten Morgen Österreich“ und „Willkommen Österreich“ folgten. „Wir garantieren Live-Musik zu 100 Prozent“, verspricht die gern gesehene Band.
Immer auf Tour
Nach acht gemeinsamen Jahren zog sich Bassist Hans Bayer mit dem Ende der diesjährigen Ballsaison im Februar aus privaten Gründen zurück. Jetzt wird eine routinierte Nachfolge gesucht, die „mit uns die Bühne rocken will“, posaunt Franky Wild aus. Austria4you ist zu 90 Prozent im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark unterwegs. Anfragen erbeten unter ninastern@perfect-promotion.at oder per Anruf unter 0660/460 30 52.
