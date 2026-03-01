Austria4you sucht dringend einen neuen Musiker

Immer auf Tour

Nach acht gemeinsamen Jahren zog sich Bassist Hans Bayer mit dem Ende der diesjährigen Ballsaison im Februar aus privaten Gründen zurück. Jetzt wird eine routinierte Nachfolge gesucht, die „mit uns die Bühne rocken will“, posaunt Franky Wild aus. Austria4you ist zu 90 Prozent im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark unterwegs. Anfragen erbeten unter ninastern@perfect-promotion.at oder per Anruf unter 0660/460 30 52.