Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Band im Wandel

Austria4you sucht dringend einen neuen Musiker

Burgenland
01.03.2026 16:00
Hans Bayer (3. v. li.) sagt adieu. Franky Wild (2. v. li.) und die Band hoffen auf Nachfolge.
Hans Bayer (3. v. li.) sagt adieu. Franky Wild (2. v. li.) und die Band hoffen auf Nachfolge.(Bild: Perfect Promotion/wildstar studio)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Nach vielen gemeinsamen Auftritten verlässt Hans Bayer die Erfolgsband Austria4you. „In Freundschaft“, wie er betont. Der Bassist nimmt Abschied von der großen Bühne, wird nur noch für kleine, kurzfristige Musikevents zur Verfügung stehen. Die Formation sucht nun eine routinierte Nachfolge.

0 Kommentare

Im Rampenlicht steht Austria4you seit Oktober 2015. Die Formation rund um Sänger, Songwriter und Bandleader Franky Wild – verheiratet mit Schlagerstar Nina Stern – hatte damals die Debüt-Single „Sog Du mogst mi“ auf den Markt gebracht. Mit Erfolg!

Legendäre Shows
Der beschwingte Titel in Austropop-Manier war kurz darauf in der legendären Brieflos-Show des einstigen TV-Kultmoderators Peter Rapp zu sehen. Viele Auftritte wie bei „Guten Morgen Österreich“ und „Willkommen Österreich“ folgten. „Wir garantieren Live-Musik zu 100 Prozent“, verspricht die gern gesehene Band.

Immer auf Tour
Nach acht gemeinsamen Jahren zog sich Bassist Hans Bayer mit dem Ende der diesjährigen Ballsaison im Februar aus privaten Gründen zurück. Jetzt wird eine routinierte Nachfolge gesucht, die „mit uns die Bühne rocken will“, posaunt Franky Wild aus. Austria4you ist zu 90 Prozent im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark unterwegs. Anfragen erbeten unter ninastern@perfect-promotion.at oder per Anruf unter 0660/460 30 52.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
01.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 13°
Symbol wolkig
Güssing
-1° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
2° / 15°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
3° / 14°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
413.183 mal gelesen
Außenpolitik
Iran: Machtvakuum ++ Ex-Präsident Ahmadinejad tot
173.189 mal gelesen
In Wien kam es zu Kundgebungen von Exil-Iranern, in Teheran 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.819 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5265 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Machtvakuum ++ Ex-Präsident Ahmadinejad tot
2333 mal kommentiert
In Wien kam es zu Kundgebungen von Exil-Iranern, in Teheran 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1398 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Burgenland
Max Fraisl in Action
James-Bond-Double erneut in gefährlicher Mission
Equal Care Day
Wenn Angehörige daheim gepflegt werden müssen
Krone Plus Logo
Hürden bei Anmeldung
Was Kinder noch vor der Schule alles wissen müssen
WERBUNG
Peugeot-Highlights beim Autofrühling Eisenstadt
WERBUNG
Horvath: Opel-Highlights in Eisenstadt erleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf