Sicherheitsgipfel gefordert: „Dringend notwendig!“

Wunsch nach Neuauflage

Trotz allem fand das Treffen keine Fortsetzung. „Seit diesem Gipfel hat es kein einziges offizielles Sicherheitstreffen mehr gegeben. Das ist angesichts der aktuellen Entwicklungen absolut unverständlich“, sagt Tschürtz heute. Er fordert daher eine Neuauflage. Dass der jetzige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) offenbar kein Interesse daran hat, versteht er nicht. „Gerade jetzt wäre ein Schulterschluss aller Sicherheitsverantwortlichen dringend notwendig. Sicherheit ist keine parteipolitische Frage, sondern eine Verpflichtung gegenüber unserer Bevölkerung“, betont Tschürtz.