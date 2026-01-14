Wegen Kaugummi-Dose: Schüler mit Messer bedroht

Schock an einer Bildungseinrichtung in Tirol! Am Mittwoch eskalierte dort ein Streit zwischen zwei Jugendlichen völlig. Ein 15-jähriger Schüler soll dabei seinem gleichaltrigen Mitschüler mit einem Taschenmesser gedroht haben – wegen einer vermeintlichen Dose Snus.
Zur Auseinandersetzung kam es Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Wörgl (Bezirk Kufstein). Nach bisherigen Erkenntnissen forderte der Verdächtige unter Vorhalt des Messers die Herausgabe der Dose.
Irrtum plötzlich erkannt
Doch dann die überraschende Wendung: Wie das Opfer angab, handelte es sich gar nicht um Snus, sondern lediglich um eine Kaugummidose. Als der mutmaßliche Täter dies bemerkte, ließ er sofort vom Opfer ab.
15-Jähriger wird angezeigt
Die Polizei rückte an und konnte das Taschenmesser sicherstellen. Der 15-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.
