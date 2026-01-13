Vorteilswelt
Im Raum Kitzbühel

Polizei sucht dreiste Kofferdiebe und Zechpreller

Tirol
13.01.2026 19:00
Die Polizei sucht nach diesen Männern.
Die Polizei sucht nach diesen Männern.(Bild: Polizei)

Dreister Diebstahl mitten im Tiroler Kitzbühel! Sechs unbekannte Männer stahlen am Sonntag sechs Koffer einer Reisegruppe, die kurz zuvor in einem Hotel eingecheckt hatte. Montagfrüh wurden die durchwühlten Koffer in einem Bachbett gefunden. Teure Kleidungsstücke und Geld fehlten. 

Die sechs Reisekoffer waren im Gang des Beherbergungsbetriebes im Zentrum der Gamsstadt abgestellt. Hotel-Mitarbeitern sollten sich zu den jeweiligen Zimmern bringen. Doch die Diebe waren schneller.

Knapp 100.000 Euro Schaden
Am Montag kurz nach 6 Uhr früh tauchten die Koffer plötzlich wieder auf. „Sie wurden in durchwühltem Zustand in einem Bachbett im Stadtgebiet von Kitzbühel aufgefunden“, heißt es seitens der Polizei. Von den Tätern wurden hochpreisige Kleidungsstücke und Wertgegenstände sowie Bargeld aus den Koffern entnommen. „Den Geschädigten entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrages“, so die Ermittler.

Zeche in Lokal in St. Johann geprellt
Ebenfalls am Montag schlug dann der Wirt eines Gastronomiebetriebes im nahen St. Johann in Tirol Alarm! Sechs Männer hatten im Lokal Speisen und Getränke um mehr als hundert Euro konsumiert. Dann verließen sie das Gasthaus fluchtartig, allerdings ohne zu bezahlen.

Lesen Sie auch:
Wochenlang blieb der Diebstahl offenbar unbemerkt.
Polizei ermittelt
Mysteriöser Tresor-Coup in Hotel gibt Rätsel auf
13.01.2026

Polizei bittet um Hinweise
Die Täter sind auf Videoaufnahmen zu sehen. „Wir gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieselben Täter handelt, welche auch die Koffer in Kitzbühel gestohlen haben“, betont die Exekutive.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Tirol unter der Nummer 059133/703333 oder an die Polizeiinspektion Kitzbühel 059133/7200-100

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
