Polizei sucht dreiste Kofferdiebe und Zechpreller

Dreister Diebstahl mitten im Tiroler Kitzbühel! Sechs unbekannte Männer stahlen am Sonntag sechs Koffer einer Reisegruppe, die kurz zuvor in einem Hotel eingecheckt hatte. Montagfrüh wurden die durchwühlten Koffer in einem Bachbett gefunden. Teure Kleidungsstücke und Geld fehlten.
Die sechs Reisekoffer waren im Gang des Beherbergungsbetriebes im Zentrum der Gamsstadt abgestellt. Hotel-Mitarbeitern sollten sich zu den jeweiligen Zimmern bringen. Doch die Diebe waren schneller.
Knapp 100.000 Euro Schaden
Am Montag kurz nach 6 Uhr früh tauchten die Koffer plötzlich wieder auf. „Sie wurden in durchwühltem Zustand in einem Bachbett im Stadtgebiet von Kitzbühel aufgefunden“, heißt es seitens der Polizei. Von den Tätern wurden hochpreisige Kleidungsstücke und Wertgegenstände sowie Bargeld aus den Koffern entnommen. „Den Geschädigten entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrages“, so die Ermittler.
Zeche in Lokal in St. Johann geprellt
Ebenfalls am Montag schlug dann der Wirt eines Gastronomiebetriebes im nahen St. Johann in Tirol Alarm! Sechs Männer hatten im Lokal Speisen und Getränke um mehr als hundert Euro konsumiert. Dann verließen sie das Gasthaus fluchtartig, allerdings ohne zu bezahlen.
Polizei bittet um Hinweise
Die Täter sind auf Videoaufnahmen zu sehen. „Wir gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieselben Täter handelt, welche auch die Koffer in Kitzbühel gestohlen haben“, betont die Exekutive.
Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Tirol unter der Nummer 059133/703333 oder an die Polizeiinspektion Kitzbühel 059133/7200-100
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.