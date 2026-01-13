Polizei sucht dreiste Kofferdiebe und Zechpreller

Knapp 100.000 Euro Schaden

Am Montag kurz nach 6 Uhr früh tauchten die Koffer plötzlich wieder auf. „Sie wurden in durchwühltem Zustand in einem Bachbett im Stadtgebiet von Kitzbühel aufgefunden“, heißt es seitens der Polizei. Von den Tätern wurden hochpreisige Kleidungsstücke und Wertgegenstände sowie Bargeld aus den Koffern entnommen. „Den Geschädigten entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrages“, so die Ermittler.