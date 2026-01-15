Stadtregierung ebnet Weg für Wohnpark „AmrasNext“

Gemeinsam wollte man auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück eine Wohnanlage mit 180 Einheiten entwickeln. Die Nachbarn schlugen ob der verdichteten Bauweise Alarm, die Stadtregierung witterte ein „Betongold-Projekt“ – und verhängte nicht nur über dieses Grundstück eine Bausperre, sondern gleich auch für 77 weitere – Gesamtfläche 100.000 Quadratmeter. Ziel war und ist es immer noch, das private Bauland einer teils gemeinnützigen Verwertung zuzuführen. Dies ist nun offenbar auf eben jenem Grundstück in Amras gelungen.