Influencerin Ferragni von Betrug freigesprochen

Viele Verträge aufgelöst

„Wir sind alle sehr bewegt. Ich danke allen, meinen Anwälten und meinen Followern“, sagte Ferragni nach der Entscheidung des Gerichts. Neben ihr wurden auch zwei Mitangeklagte vom Vorwurf des schweren Betrugs freigesprochen. Seit dem Skandal geht es für die Italienerin, die fast 30 Millionen Followerinnen und Follower hatte, beruflich und privat bergab. Viele Unternehmen lösten ihre Verträge mit der Modeinfluencerin auf. Im vergangenen Jahr ließ sich die Mutter von zwei kleinen Kindern von ihrem Ehemann, dem Rapper Fedez, scheiden. Die beiden hatten 2018 auf Sizilien geheiratet.