Herrlich schräge Grill-Komödie mit Hape Kerkeling

Die geplante Anschaffung eines Grills, besser gesagt zweier dieser Geräte, sorgt in einem deutschen Provinz-Tennisclub für hochgradig erhitzte Gemüter. Sicher, gegen eine gewisse Modernisierung gibt es keine Einwände, wohl aber gegen die von Spielerin Melanie (Anja Knauer) proklamierte Extrawurst für das türkischstämmige Mitglied Erol, dem man keinen von Schweinekoteletts verunreinigten Rost zumuten könne, weswegen ein zweiter Grill vonnöten sei. Dass Letzterem der kostspielige Vorschlag eher peinlich ist, tut nichts zur Sache. Denn da haben sich politische Überzeugungen schon längst in Weißglut verwandelt, befeuert von verbalen Gefechten.