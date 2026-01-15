Herrlich schräge Grill-Komödie mit Hape Kerkeling

Sommerfest im Provinz-Tennisclub: Unter Heriberts (Hape Kerkeling) strenger Führung sollen die Vorbereitungen laufen – doch ein Vorschlag bringt alles ins Wanken. Für Erol (Fahri Yardım), das einzige muslimische Mitglied, soll ein Extra-Grill her. Was harmlos klingt, entfacht heftige Debatten über Toleranz, Vorurteile und Zusammenhalt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur lustigen Gesellschafts-Komödie „Extrawurst“.
Die geplante Anschaffung eines Grills, besser gesagt zweier dieser Geräte, sorgt in einem deutschen Provinz-Tennisclub für hochgradig erhitzte Gemüter. Sicher, gegen eine gewisse Modernisierung gibt es keine Einwände, wohl aber gegen die von Spielerin Melanie (Anja Knauer) proklamierte Extrawurst für das türkischstämmige Mitglied Erol, dem man keinen von Schweinekoteletts verunreinigten Rost zumuten könne, weswegen ein zweiter Grill vonnöten sei. Dass Letzterem der kostspielige Vorschlag eher peinlich ist, tut nichts zur Sache. Denn da haben sich politische Überzeugungen schon längst in Weißglut verwandelt, befeuert von verbalen Gefechten.
Während Hape Kerkeling als hemdsärmeliger Club-Vorsitzender durchaus amüsiert, lässt Christoph M. Herbst als Melanies Gatte seinen so berühmten Biss missen.
Und weil so manche Pointe ins Netz geht, muss eine sich verselbstständigende Ballmaschine für den Screwball-Effekt sorgen. Wie der Streifen aber bundesdeutsche Vereinsmeierei auf die Schippe nimmt, nämlich voll Ironie, lässt dennoch immer wieder schmunzeln.
