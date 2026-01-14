Ermittlungserfolg nach Vandalenakt in Palais

Ermittlungserfolg der Wiener Polizei: Nachdem eine exzessive Silvesternacht in einem leer stehenden Palais in Alsergrund mit Diebstahl und Vandalismus endete – wir berichteten –, tauchten nun mehrere Objekte wieder auf, und auch eine Tatverdächtige.
Unbekannte waren in der Silvesternacht in das historische Palais Festetics eingestiegen. Was folgte, war eine rauschende, allerdings höchst illegale Party. Die Täter hinterließen dabei eine Spur der Verwüstung und Zerstörung in den Räumlichkeiten, außerdem wurde Inventar aus dem denkmalgeschützten Gebäude gestohlen.
Spiegel-Diebin ausgeforscht
Zumindest ein Teil davon tauchte jetzt wieder auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. So konnte eine 32-Jährige ausgeforscht werden, in deren Wohnung Beamte einen gestohlenen Barockspiegel sicherstellen konnten. Die Frau legte zwar hinsichtlich des Diebstahls ein Geständnis ab. Allerdings erklärte sie, von einem Einbruch nichts gewusst zu haben und von Fremden zu der Party eingeladen worden zu sein.
Und auch zwei weitere Objekte fanden wieder ihren Weg zurück: Ein barocker Stuhl sowie ein weiterer barocker Spiegel wurden im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, von einem Anwalt abgegeben. Die Ermittlungen laufen weiter.
