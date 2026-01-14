Brisant! Deutsche haben Angst vor Handball-Cordoba

„Besser geht es fast nicht“: Spanien nächster Gegner

Misslingt der Versuch gegen Deutschland, hat Österreich am Samstag (18.00) eine weitere Chance gegen Spanien. Die muss dann aber wohl gewonnen werden, um vor dem abschließenden Spiel in Gruppe A am Montag gegen Serbien eine Aufstiegschance zu haben. Denn Ziel ist zumindest Platz zwei, der den Sprung in die Hauptrunde bringt. „Es ist wirklich eine Monstergruppe, aber wir haben ein großes Ziel und die Chance, uns mit Topnationen zu messen. Besser geht es fast nicht“, sagte Romero.