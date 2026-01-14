Herrliche Miesmuscheln und perfekte Pommes

Das neue Jahr beginnt bei unserem Chefkoch Peter Lehner mit einem Ausflug nach Belgien. Die Moules Frites mit Pommes sind ein Klassiker. Wie man die perfekten Pommes Frites herstellt, außen knusprig, innen cremig, das verrät uns Peter in einem Profi-Tipp. Zauberworte: Doppelt frittiert!
Moules Frites
Zutaten: 500g Miesmuscheln, 1 Karotte, 1 Stange Stangensellerie, ½ Stange Lauch, 2 Zehen Knoblauch, 200ml Weißwein, 1 Zitrone, Petersilie, Salz, Pfeffer, Olivenöl, 100ml Schlagobers
Zubereitung:
Gemüse in feine Streifen schneiden und in etwas Olivenöl 5 Minuten, bei mittlerer Hitze andünsten. Muscheln dazu geben und mit Weißwein ablöschen. Geschlossen mit Deckel leicht köcheln lassen, bis sich alle Muscheln geöffnet haben. Die Sauce abseihen und separat auf den gewünschten Geschmack einkochen. Mit etwas Obers verfeinern, 5 Minuten köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken.
Pommes Frites
Zubereitung:
Kartoffel in gleichmäßige Stifte schneiden und bei 120°C hellbraun vorfrittieren. Aus dem Öl nehmen und leicht abtropfen lassen. Anschließend bei 180°C knusprig frittieren. Aus dem Fett nehmen und sofort würzen.