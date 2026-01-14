Herrliche Miesmuscheln und perfekte Pommes

Das neue Jahr beginnt bei unserem Chefkoch Peter Lehner mit einem Ausflug nach Belgien. Die Moules Frites mit Pommes sind ein Klassiker. Wie man die perfekten Pommes Frites herstellt, außen knusprig, innen cremig, das verrät uns Peter in einem Profi-Tipp. Zauberworte: Doppelt frittiert!