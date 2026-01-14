KÖRPERWELTEN – faszinierende Reise unter die Haut

Kuratorin Dr. Angelina Whalley setzt bewusst den Fokus der aktuellen Auflage „Am Puls der Zeit“ auf den Einfluss von Lebensstil, Ernährung, Bewegung und sozialen Faktoren auf Gesundheit und Körperfunktionen. In einer Welt voller Stress, Leistungsdruck und digitaler Reizüberflutung soll die Ausstellung nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und zur Reflexion über Achtsamkeit und Wohlbefinden anregen.