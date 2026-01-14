Vorteilswelt
Jetzt Tickets sichern!

KÖRPERWELTEN – faszinierende Reise unter die Haut

Wien ist leiwand
14.01.2026 14:38
(Bild: David Trood)

Die gefeierte Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“ ist aktuell in der Wiener Stadthalle zu sehen. Die Schau nimmt die Besucher auf eine einzigartige Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper mit und richtet den Blick auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sichern Sie sich Ihre Tickets unter ticket.krone.at 

Im Zentrum der Ausstellung stehen lebensechte anatomische Präparate, sogenannte Plastinate, die den komplexen Aufbau und die Funktionsweise des Körpers anschaulich machen – von Muskeln und Organen bis zu feinen Gefäß- und Nervensystemen. Die Exponate stammen aus Körperspenden und sind mittels des weltweit einzigartigen Verfahrens der Plastination konserviert worden.

Seit ihrer Premiere hat die Ausstellung weltweit Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen.

Kuratorin Dr. Angelina Whalley setzt bewusst den Fokus der aktuellen Auflage „Am Puls der Zeit“ auf den Einfluss von Lebensstil, Ernährung, Bewegung und sozialen Faktoren auf Gesundheit und Körperfunktionen. In einer Welt voller Stress, Leistungsdruck und digitaler Reizüberflutung soll die Ausstellung nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und zur Reflexion über Achtsamkeit und Wohlbefinden anregen.

Jetzt Tickets sichern!
Mit der Krone-BonusCard erhalten Sie unter ticket.krone.at attraktive Ermäßigungen auf Ihre Tickets!

-15% mit der BonusCard
KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit
(Bild: High Voltage GmbH)

📍Wiener Stadthalle, Studio F
🗓️bis Sonntag, 22.03.2026

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr
letzter Einlass 17.00 Uhr

Tickets:
Erwachsene: ab 22 € (Wochenende/Feiertage 25 €)
Kinder & Jugendliche (7-18 Jahre): ab 16 €
Familien-Ticket (2 Erw. + 2 Kinder oder 1 Erw. + 3 Kinder): ab 56 €

Tickets erhalten Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

