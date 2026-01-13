Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China

Seltsame Entscheidungen am Sonntag

Vom Pongau ging es dann volley nach Japan, wo in Sapporo drei Conticup-Events angesetzt waren. Nach Rang zwei im dichten Schneegestöber am Samstag entwickelte sich der Sonntag – für den zwei Bewerbe vorgesehen waren – etwas fragwürdig. „Beim ersten Springen haben wir so lange gewartet, bis der Wind total okay war. Warum dann abgesagt wurde, weiß keiner so genau. Beim zweiten Springen, das nach Durchgang eins abgebrochen wurde, hat es zwar geschneit, aber bei weitem nicht so intensiv wie am Samstag, als zwei Sprünge durchgezogen wurden“, schildert Niklas, der sich mit Rang 16 zufriedengeben musste.