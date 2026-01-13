Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Quotenplatz

Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China

Vorarlberg
13.01.2026 08:38
Niklas Bachlingers intensiver Januar geht in Asien weiter.
Niklas Bachlingers intensiver Januar geht in Asien weiter.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Innsbruck, Bischofshofen, Sapporo, Peking – für den Vorarlberger Skispringer Niklas Bachlinger waren die letzten Tage nicht nur mit tollen Erlebnissen, sondern auch einigen Reisekilometern verbunden. Nachdem es zuletzt in Japan einen etwas „speziellen“ Wettkampftag gab, ist er heute bereits auf der Olympiaschanze von 2022 im Einsatz.

0 Kommentare

Das Jahr 2026 hat es für Ländle-Adler Niklas Bachlinger bisher wahrlich in sich. Rund um Neujahr noch krank im Bett, kam er in Innsbruck und Bischofshofen recht unerwartet zu seinem Debüt bei der Vierschanzentournee. Obwohl es nicht für Punkte reichte, durfte sich der 24-Jährige aus Schoppernau über gute Leistungen freuen.

Lesen Sie auch:
Niklas Bachlinger hat  Aufwind.
Starker Ländle-Adler
Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen
10.01.2026
Tournee-Debüt wartet
Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus
03.01.2026

Seltsame Entscheidungen am Sonntag
Vom Pongau ging es dann volley nach Japan, wo in Sapporo drei Conticup-Events angesetzt waren. Nach Rang zwei im dichten Schneegestöber am Samstag entwickelte sich der Sonntag – für den zwei Bewerbe vorgesehen waren – etwas fragwürdig. „Beim ersten Springen haben wir so lange gewartet, bis der Wind total okay war. Warum dann abgesagt wurde, weiß keiner so genau. Beim zweiten Springen, das nach Durchgang eins abgebrochen wurde, hat es zwar geschneit, aber bei weitem nicht so intensiv wie am Samstag, als zwei Sprünge durchgezogen wurden“, schildert Niklas, der sich mit Rang 16 zufriedengeben musste.

Kampf um Quotenplatz
Das Thema ist aber abgehakt, der Fokus liegt auf den Springen, die heute (12.40 Uhr MEZ) und morgen auf der Olympiaschanze von Peking (Chn) anstehen. Schließlich geht es für Bachlinger wieder um wichtige Punkte im Kampf um einen Weltcup-Quotenplatz.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 6°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
1° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Vorarlberg
Kampf um Quotenplatz
Fragwürdiger Sonntag abgehakt – jetzt wartet China
Syrer vor Gericht
Dem Kontrahenten ein Messer ins Bein gerammt
Zwei Slaloms stehen an
ÖSV-Youngsters fahren WM-Tests in Crans Montana
Wirtschaftsstandort
Industriellenvereinigung drängt zum Handeln
Stehlen statt Arbeiten
Kriminelle Jugendliche wurden vor Gericht ermahnt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf