Stabiler Auftakt von Niklas Bachlinger in China

Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Am WM-Hang von 2027
Niklas Bachlinger schloss das erste von zwei Continental-Cup-Springen im chinesischen Zhangjiakou auf dem stabilen siebten Platz ab, hatte dabei aber noch viel Luft nach oben. Am Mittwoch steht auf der Olympiaschanze von 2022 der zweite Bewerb auf dem Programm.
Ländle-Adler Niklas Bachlinger ist stabil in den Continental-Cup im chinesischen Zhangjiakou gestartet. Im gestrigen ersten Springen ging der Schoppernauer nach schwierigen Windbedingungen als Siebter ins Finale, schloss dort mit einem Satz auf 136 Metern dann auch auf Platz sieben ab. Der Sieg ging an Luca Roth (D).
Heute geht für Bachlinger auf der Olympiaschanze von 2022 der zweite Bewerb über die Bühne.
