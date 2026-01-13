Vorteilswelt
Beim Conti-Cup

Stabiler Auftakt von Niklas Bachlinger in China

Vorarlberg
13.01.2026 17:25
Niklas Bachlinger ist derzeit in China unterwegs.
Niklas Bachlinger ist derzeit in China unterwegs.(Bild: GEPA)

Niklas Bachlinger schloss das erste von zwei Continental-Cup-Springen im chinesischen Zhangjiakou auf dem stabilen siebten Platz ab, hatte dabei aber noch viel Luft nach oben. Am Mittwoch steht auf der Olympiaschanze von 2022 der zweite Bewerb auf dem Programm.

0 Kommentare

Ländle-Adler Niklas Bachlinger ist stabil in den Continental-Cup im chinesischen Zhangjiakou gestartet. Im gestrigen ersten Springen ging der Schoppernauer nach schwierigen Windbedingungen als Siebter ins Finale, schloss dort mit einem Satz auf 136 Metern dann auch auf Platz sieben ab. Der Sieg ging an Luca Roth (D).

Heute geht für Bachlinger auf der Olympiaschanze von 2022 der zweite Bewerb über die Bühne.

Vorarlberg
