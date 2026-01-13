Tatort Bankomat: Pensionisten im Visier von Dieben

Dreiste Kriminelle trieben jüngst im Bezirk Wolfsberg ihr Unwesen: Die Täter schlugen mit fiesen Tricks an Bankomatgeräten zu und erleichterten betagte Opfer um ihr Erspartes.
Ohne Böses zu ahnen, spazierte ein 72-Jähriger nachmittags im Bezirk Wolfsberg in das Foyer seiner Bank, um Bargeld zu beheben. Plötzlich wurde der Pensionist von einem bis dato unbekannten Mann vor dem Bankomatgerät bedrängt. Der Täter versetzte das auserwählte Opfer in Stress, indem er diesem erklärte, dass die Bankomatkarte eingezogen werde, wenn nicht sofort der PIN-Code eingeben würde.
Panisch tippte der 72-Jährige schließlich die Ziffern ein – die mutmaßlich von einem bereitstehenden Komplizen des Täters ausgespäht wurden. Infolgedessen gelang es dem Duo auch durch trickreiche Manipulation, die Bankomatkarte des Pensionisten unbemerkt aus dem Bankomat zu entnehmen. Um damit dann bei einem anderen Bankomaten im Foyer einige Hundert Euro zu beheben. Noch ehe das Opfer wusste, wie ihm geschah.
Duo als Serientäter
Erst etwas später schlug der Pensionist Alarm. Im Zuge der Ermittlungen kam ans Licht, dass vermutlich dieselben Täter noch zwei weitere derartige Coups verübt hatten. In einem Fall jedoch erfolglos – das vermeintliche Opfer hatte aufgrund des aufdringlichen Verhaltens der Täter die Bank ohne Behebung verlassen. Bei Coup Nummer 3 laufen die Erhebungen der Kriminalisten ebenfalls noch auf Hochtouren.
