Tatort Bankomat: Pensionisten im Visier von Dieben

Panisch tippte der 72-Jährige schließlich die Ziffern ein – die mutmaßlich von einem bereitstehenden Komplizen des Täters ausgespäht wurden. Infolgedessen gelang es dem Duo auch durch trickreiche Manipulation, die Bankomatkarte des Pensionisten unbemerkt aus dem Bankomat zu entnehmen. Um damit dann bei einem anderen Bankomaten im Foyer einige Hundert Euro zu beheben. Noch ehe das Opfer wusste, wie ihm geschah.